«Бавария» объявила об аренде Коутиньо

Коутиньо спокойно сможет заиграть в Баварии. Скажу так, что Бавария один из лучших для него вариантов. И не факт что в ПСЖ он бы заиграл, так как в Ливерпуле. А в Баварии сможет сыграть на левом фланге атаки, так как считаю его выше Комана.
И для Барселоны будет здорово, получить сейчас денег, потом если 120 млн точно- вообще супер!!! И плюс зарплату из ведомости минусуйте!!!
Полузащитник Филиппе Коутиньо перешeл из «Барселоны» в «Баварию».
Ранее сообщалось, что клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются.
По данным Mundo Deportivo, «Бавария» заплатит за аренду футболиста 15-20 миллионов евро, а опция выкупа составит 120 миллионов.
- Коутиньо выступает за «Барсу» с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.