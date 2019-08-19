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    «Бавария» объявила об аренде Коутиньо

    Полузащитник Филиппе Коутиньо перешeл из «Барселоны» в «Баварию».

    Ранее сообщалось, что клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются.

    По данным Mundo Deportivo, «Бавария» заплатит за аренду футболиста 15-20 миллионов евро, а опция выкупа составит 120 миллионов.

    • Коутиньо выступает за «Барсу» с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.

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    Публикация от text (@fcbayern)

    Источник: Инстаграм «Баварии»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +110

      Николай71 19 минут назад

      Коутиньо спокойно сможет заиграть в Баварии. Скажу так, что Бавария один из лучших для него вариантов. И не факт что в ПСЖ он бы заиграл, так как в Ливерпуле. А в Баварии сможет сыграть на левом фланге атаки, так как считаю его выше Комана.

      И для Барселоны будет здорово, получить сейчас денег, потом если 120 млн точно- вообще супер!!! И плюс зарплату из ведомости минусуйте!!!

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      Рейтинг: +1789

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На фото: "Мне дали бабла, хрю хрю".
      Кроме Баварии никому, из возможных, ни кому и не нужен был.
      Кот в мещке, хотя с таким е.ба.ло, на фото, больше похож на фанарный столб или козла который, которого подаили.

      -4
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      Рейтинг: +3563

      ivan-football-fan 1 час назад

      Вот и всё... НЕЙМАР ЗАПЕРТ В ПСЖ)))

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      Рейтинг: +110

      Николай71 > ivan-football-fan 17 минут назад

      Пусть там сидит до 22 года!!!))) Нехрень было выеживаться!
      Гризман- Месси- Суарес плюс Дембеле этого должно хватить.

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