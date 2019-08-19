«Бавария» объявила об аренде Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо перешeл из «Барселоны» в «Баварию».

Ранее сообщалось, что клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются.

По данным Mundo Deportivo, «Бавария» заплатит за аренду футболиста 15-20 миллионов евро, а опция выкупа составит 120 миллионов.

Коутиньо выступает за «Барсу» с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.