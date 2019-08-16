Mundo Deportivo: «Бавария» заплатит за аренду Коутиньо 15-20 миллионов

Стали известны некоторые детали грядущего перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Баварию».

По информации Mundo Deportivo, годичная аренда бразильца обойдется мюнхенскому клубу в 15-20 миллионов евро.

Также в сделке будет прописана опция необязательно выкупа за 120 миллионов.