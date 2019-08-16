Mundo Deportivo: «Бавария» заплатит за аренду Коутиньо 15-20 миллионов

Слава богу что необязательно выкупать этот баласт. Надеюсь влетят везде. ЛЧ из группы хрен выйдут. Обещали топ трансферы. А получили всю херабору . Шикарное усиление состава лавочниками. Браво.
Стали известны некоторые детали грядущего перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Баварию».
По информации Mundo Deportivo, годичная аренда бразильца обойдется мюнхенскому клубу в 15-20 миллионов евро.
Также в сделке будет прописана опция необязательно выкупа за 120 миллионов.
- В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.