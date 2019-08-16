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    Mundo Deportivo: «Бавария» заплатит за аренду Коутиньо 15-20 миллионов

    Стали известны некоторые детали грядущего перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в «Баварию».

    По информации Mundo Deportivo, годичная аренда бразильца обойдется мюнхенскому клубу в 15-20 миллионов евро.

    Также в сделке будет прописана опция необязательно выкупа за 120 миллионов.

    • В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      leprechaun 13 минут назад

      Слава богу что необязательно выкупать этот баласт. Надеюсь влетят везде. ЛЧ из группы хрен выйдут. Обещали топ трансферы. А получили всю херабору . Шикарное усиление состава лавочниками. Браво.

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      Рейтинг: +1846

      BlackMurder > leprechaun 1 минуту назад

      Бавария все в данный момент делает правильно, а какое усиление должно быть? Бавария не тот клуб который будет швырять деньгами, арендуют пару футболистов и хватит

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      Рейтинг: 0

      Allex31 46 минут назад

      Неплохо так Бавария усиливается за счёт пары аренд..удачи в сезоне :)

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