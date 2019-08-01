«Бавария» объявила о договоренности с «Барселоной» о переходе Коутиньо

мда и че с Ливера ушел, терь будет как Хамес...
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии».
Клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа.
В ближайшие дни футболист прилетит в Мюнхен для уточнения финальных деталей сделки и прохождения медицинского осмотра.
- В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.