«Бавария» объявила о договоренности с «Барселоной» о переходе Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии».

Клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа.

В ближайшие дни футболист прилетит в Мюнхен для уточнения финальных деталей сделки и прохождения медицинского осмотра.