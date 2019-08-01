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    «Бавария» объявила о договоренности с «Барселоной» о переходе Коутиньо

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии».

    Клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа.

    В ближайшие дни футболист прилетит в Мюнхен для уточнения финальных деталей сделки и прохождения медицинского осмотра.

    • В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Барсу» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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