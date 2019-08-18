Месси восстановился после травмы

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вернулся в строй, сообщает AS.

По информации источника, 32-летний аргентинец полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.

Уже сегодня нападающий приступит к тренировкам в общей группе. Из-за повреждения он пропустил две недели.