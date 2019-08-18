Месси восстановился после травмы

Динар насосал, и все хорошо теперь))) А вообще здоровья Лео.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси вернулся в строй, сообщает AS.
По информации источника, 32-летний аргентинец полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.
Уже сегодня нападающий приступит к тренировкам в общей группе. Из-за повреждения он пропустил две недели.
- Месси не смог сыграть с «Атлетиком» в матче 1-го тура Примеры.
- Без своего лидера «Барса» проиграла со счетом 0:1.
- В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.