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    Месси восстановился после травмы

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси вернулся в строй, сообщает AS.

    По информации источника, 32-летний аргентинец полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.

    Уже сегодня нападающий приступит к тренировкам в общей группе. Из-за повреждения он пропустил две недели.

    • Месси не смог сыграть с «Атлетиком» в матче 1-го тура Примеры.
    • Без своего лидера «Барса» проиграла со счетом 0:1.
    • В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Mister_Tomsk 59 минут назад

      Динар насосал, и все хорошо теперь))) А вообще здоровья Лео.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7926

      Cules2013 1 час назад

      это хорошо

      0
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