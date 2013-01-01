«Брешиа» объявила о переходе Балотелли

Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на несколько лет. Другие детали соглашения не указаны.

«Наконец-то я вернулся в свой город!» – написал в инстаграме футболист, комментируя свой переход.