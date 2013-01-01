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    «Брешиа» объявила о переходе Балотелли

    Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии», сообщает официальный сайт клуба.

    Контракт между сторонами рассчитан на несколько лет. Другие детали соглашения не указаны.

    «Наконец-то я вернулся в свой город!» – написал в инстаграме футболист, комментируя свой переход.

    • Последним клубом Балотелли был «Марсель».
    • К новой команде форвард присоединился на правах свободного агента.
    • В провинции Брешиа игрок провел детство.

    Источник: Официальный сайт «Брешии»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7926

      Cules2013 1 час назад

      А, значит в РПЛ он не перешёл, т.к. наши не захотели его брать из-за высоких требований по ЗП, а в Брешии прямо ему золотом платить будут?)
      Странный трансфер для Бало. Игрой в Лиге 1 он доказал, что может многое.

      1
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      Рейтинг: +594

      GSmall > Cules2013 1 час назад

      Поверь если тот же Игнатьев,Чалов или Шапи поедут в лигу 1 ,то они будут в разы результативнее Балотелли.Уровень лиги 1 ниже плинтуса.В ФНЛ уровень выше

      -2
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      Рейтинг: +3188

      Добрый Бобер > Cules2013 38 минут назад

      Ну наверно за возможность находиться в родной языковой среде, в окружении людей со схожим менталитетом и подходом к жизни, Бало скинул пару мультов.

      1
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      Рейтинг: +302

      Shotlandets86 > GSmall 7 минут назад

      Такой там уровень фиговый, что наш чемпион то ли 14-ую, то ли ещё ниже команду Лиги 1 не вывозит. Просто божественная аналитика.)))

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