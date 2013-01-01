«Брешиа» объявила о переходе Балотелли

А, значит в РПЛ он не перешёл, т.к. наши не захотели его брать из-за высоких требований по ЗП, а в Брешии прямо ему золотом платить будут?)
Странный трансфер для Бало. Игрой в Лиге 1 он доказал, что может многое.
Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт между сторонами рассчитан на несколько лет. Другие детали соглашения не указаны.
«Наконец-то я вернулся в свой город!» – написал в инстаграме футболист, комментируя свой переход.
- Последним клубом Балотелли был «Марсель».
- К новой команде форвард присоединился на правах свободного агента.
- В провинции Брешиа игрок провел детство.