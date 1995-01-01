Sport.es: «Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»

Атлетико в какую-то только им самим понятную игру играл и до них наконец-то дошло, что с них все офигевают, поняли, что это тупиковые потуги и решили всё сами прекратить.
«Атлетико» не будет оспаривать переход нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
По информации Sport.es, мадридский клуб отозвал жалобу на трансфер 28-летнего француза.
Таким образом, сделка признана законной.
- В июле «Барса» выкупила Гризманна за 120 миллионов евро.
- «Атлетико» настаивал на том, что каталонцы договорились с форвардом еще в марте, когда сумма отступных в его контракте составляла 200 миллионов.
- Футболист заключил с «Барсой» пятилетний контракт и выбрал 17-й игровой номер.