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    Sport.es: «Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»

    «Атлетико» не будет оспаривать переход нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

    По информации Sport.es, мадридский клуб отозвал жалобу на трансфер 28-летнего француза.

    Таким образом, сделка признана законной.

    • В июле «Барса» выкупила Гризманна за 120 миллионов евро.
    • «Атлетико» настаивал на том, что каталонцы договорились с форвардом еще в марте, когда сумма отступных в его контракте составляла 200 миллионов.
    • Футболист заключил с «Барсой» пятилетний контракт и выбрал 17-й игровой номер.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7930

      Cules2013 38 минут назад

      Атлетико в какую-то только им самим понятную игру играл и до них наконец-то дошло, что с них все офигевают, поняли, что это тупиковые потуги и решили всё сами прекратить.

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      Рейтинг: +2990

      momwig_ 1 час назад

      Ну вот, всё кино испортили.. ))

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