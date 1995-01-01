«ФАН»: Слуцкий может возглавить «Монако»

очень уважаю Леонида Викторовича! И считаю что деньги для его второстепенны,и он останется в Витессе
Руководство «Монако» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источника, Леонарду Жардима могут уволить из-за неудачного старта команды в Лиге 1. Один из кандидатов на замену португальскому специалисту – Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет «Витесс».
- Жардим вернулся в «Монако» в январе 2019 года спустя 3,5 месяца после увольнения.
- В первых двух турах монегаски потерпели два поражения с общим счетом 0:6.
- Контракт Слуцкого с «Витессом» истекает следующим летом.
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