«ФАН»: Слуцкий может возглавить «Монако»

Руководство «Монако» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, Леонарду Жардима могут уволить из-за неудачного старта команды в Лиге 1. Один из кандидатов на замену португальскому специалисту – Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет «Витесс».