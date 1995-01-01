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    «ФАН»: Слуцкий может возглавить «Монако»

    Руководство «Монако» рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источника, Леонарду Жардима могут уволить из-за неудачного старта команды в Лиге 1. Один из кандидатов на замену португальскому специалисту – Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет «Витесс».

    • Жардим вернулся в «Монако» в январе 2019 года спустя 3,5 месяца после увольнения.
    • В первых двух турах монегаски потерпели два поражения с общим счетом 0:6.
    • Контракт Слуцкого с «Витессом» истекает следующим летом.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1325

      sobaka120982 15 минут назад

      очень уважаю Леонида Викторовича! И считаю что деньги для его второстепенны,и он останется в Витессе

      0
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      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV 16 минут назад

      монако звоните раньери, скоро опять поднимать надо будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3599

      sochi-2013 22 минуты назад

      Было бы неплохо. Леня, удачи! Только не качайся!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +3465

      nik55 31 минуту назад

      очень гнилой источник-----просто подымают Слуцкого журналисты

      0
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      Рейтинг: +4491

      Агасфер 55 минут назад

      Зачем ему это???

      0
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      Рейтинг: +64

      O-kolesov 1 час назад

      Пару лет назад Жардима сватали в Зенит.Слава Богу фурсик свалил.

      1
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      Рейтинг: +7121

      alex1951 1 час назад

      Руки прочь от Лени!
      Пусть сперва приведет к медалям Vitess, апосля только монаки,макаки и прочие)))
      А если Леню все-таки соблазнят,то он будет в глазах ,как рос. так и голан. фанов выглядеть Иудой продавшимся за 30 сребренников...

      -2
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      Рейтинг: +701

      Валерий2705 > alex1951 54 минуты назад

      Все слишком увлеклись темой денег, ну а как же тот момент, что это переход в более сильный чемпионат и команду с более сильным составом и амбициями? Для тренера который хочет расти, это должно быть интересно, он же не в Китай отправляется...

      3
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      Рейтинг: +2990

      momwig_ 1 час назад

      А оно ему надо? Он впервые второй сезон в европейском клубе, у него взаимопонимание с командой, у них начало совсем неплохое - по игре и результату. И за каким хреном ему встрянет разгребать сортиры в Монако?.. Если уж Жардим пока не смог.

      4
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      Рейтинг: +64

      O-kolesov > momwig_ 56 минут назад

      В Европе он третий сезон. Первый в Англии.

      1
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      Рейтинг: +4491

      Агасфер > O-kolesov 54 минуты назад

      "...впервые ВТОРОЙ сезон в европейском клубе...".

      1
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      Рейтинг: +64

      O-kolesov > Агасфер 51 минуту назад

      Вы считаете, что Англия не Европа?

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      Рейтинг: +2990

      momwig_ > O-kolesov 6 минут назад

      Это Англия считает. что она - не Европа. А я имел ввиду ровно то, что Вам уже пояснили. На второй сезон он задержался в одном и том же европейском клубе впервые. Это, надо сказать, не мало - не просто не вылететь в течение сезона (эти дерганья там в целом менее часты, чем у нас), но и чтобы тебя по итогам сезона дальше рулить оставили.

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      Рейтинг: +1134

      gor77 1 час назад

      Бомбардир!
      Что ж так однобоко?????????????))))))))))))))))))
      Там же есть интересное:
      1. "В то же время отмечается, что в настоящий момент «Монако» не рассматривает вариант с увольнением специалиста(Леонардо Жардима) и планирует дать ему время на исправление ситуации."
      2. "Кроме того, Слуцкий — не единственный тренер, приход которого рассматривается «Монако». "

      5
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      Рейтинг: +17547

      Боцман59rus 1 час назад

      А Жардима к нам..

      1
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      Рейтинг: +3563

      ivan-football-fan > Боцман59rus 1 час назад

      ...Слуцкого к нам в Мнако, а Жардима к нам... В ВИТЕСС)))+

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