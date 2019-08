UOL: «ПСЖ» прекратил продавать товары с Неймаром

Клубный магазин «ПСЖ» приостановил продажу товаров, имеющих отношение к бразильскому форварду Неймару, сообщает UOL Esporte.

В понедельник перед открытием официального магазина из него были убраны все товары с изображением или упоминанием футболиста. Сотрудники фаншопа также получили распоряжение снять все фото Неймара с торговой точки. Единственное изображение бразильца можно найти возле бутс Nike.

CADÊ NEYMAR?!



Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.



João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD