UOL: «ПСЖ» прекратил продавать товары с Неймаром

Как говорится "ПРОДАНО"
Клубный магазин «ПСЖ» приостановил продажу товаров, имеющих отношение к бразильскому форварду Неймару, сообщает UOL Esporte.
В понедельник перед открытием официального магазина из него были убраны все товары с изображением или упоминанием футболиста. Сотрудники фаншопа также получили распоряжение снять все фото Неймара с торговой точки. Единственное изображение бразильца можно найти возле бутс Nike.
- Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси попытался отговорить Неймара от перехода в «Реал».
- Каталонцы заинтересованы в 27-летнем игроке, но не собираются тратить деньги на его покупку, а готовы предложить взамен несколько своих футболистов.
CADÊ NEYMAR?!— UOL Esporte (@UOLEsporte) August 12, 2019
Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.
João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD
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