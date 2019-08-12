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    UOL: «ПСЖ» прекратил продавать товары с Неймаром

    Клубный магазин «ПСЖ» приостановил продажу товаров, имеющих отношение к бразильскому форварду Неймару, сообщает UOL Esporte.

    В понедельник перед открытием официального магазина из него были убраны все товары с изображением или упоминанием футболиста. Сотрудники фаншопа также получили распоряжение снять все фото Неймара с торговой точки. Единственное изображение бразильца можно найти возле бутс Nike.

    • Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси попытался отговорить Неймара от перехода в «Реал».
    • Каталонцы заинтересованы в 27-летнем игроке, но не собираются тратить деньги на его покупку, а готовы предложить взамен несколько своих футболистов.

    Источник: UOL Esporte

    UOL – Universo Online – бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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