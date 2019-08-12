UOL: «ПСЖ» прекратил продавать товары с Неймаром

Клубный магазин «ПСЖ» приостановил продажу товаров, имеющих отношение к бразильскому форварду Неймару, сообщает UOL Esporte.

В понедельник перед открытием официального магазина из него были убраны все товары с изображением или упоминанием футболиста. Сотрудники фаншопа также получили распоряжение снять все фото Неймара с торговой точки. Единственное изображение бразильца можно найти возле бутс Nike.

Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси попытался отговорить Неймара от перехода в «Реал».

попытался отговорить Неймара от перехода в «Реал». Каталонцы заинтересованы в 27-летнем игроке, но не собираются тратить деньги на его покупку, а готовы предложить взамен несколько своих футболистов.