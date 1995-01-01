Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    «Два фильма и подписка «Оптимум» на 30 дней»: Okko предложила пользователям компенсацию в связи со сбоями в трансляциях 1-го тура АПЛ

    Платформа Okko Спорт решила извиниться перед пользователями за технические проблемы во время трансляции матчей 1-го тура АПЛ в воскресенье.

    Подписчикам предложена компенсация в связи с возникшими неудобствами.

    «Нам очень жаль, что в воскресенье у вас возникли проблемы с доступом к Okko. Вы получите подарок: два любых фильма из каталога, подписку «Оптимум» на 30 дней.

    Вы сможете воспользоваться промокодом после окончания текущей подписки Спорт», – говорится в сообщении Okko, разосланном пользователям.

    Посмотрели разгромный матч «МЮ» и «Челси»? У многих не работал Okko (да, АПЛ теперь там)

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:08
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6889

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Круто, все, как федеральные, региональные и т.д., каналы мира транслируют чемпионат Англии, даже федералка киргизов и узбеков, потому что ОНА САМАЯ ДЕШЕВАЯ, но только не Россия с его сраным Газпром у руля, кому как раз и принадлежит Матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Droni 40 минут назад

      Смотрите АПЛ на Белорусь 5 и все будет ок )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Artemka444 46 минут назад

      и Без окко можно смотреть нормально!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Александр52 1 час назад

      Зачем нам ОККО, нам нужен Матч ТВ. Мы все хотим смотреть в нормальный экран. Тина проснись !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5611

      mihail200606 1 час назад

      Да уж, подвисало это окко вчера частенько..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      xrrrx 1 час назад

      лучше чем говнач тв где даже не извиняются в таких случаях

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2107

      Аристократ Олжик > xrrrx 1 час назад

      И что это за два фильма, которые ни где не найти???

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru