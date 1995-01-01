«Два фильма и подписка «Оптимум» на 30 дней»: Okko предложила пользователям компенсацию в связи со сбоями в трансляциях 1-го тура АПЛ

Платформа Okko Спорт решила извиниться перед пользователями за технические проблемы во время трансляции матчей 1-го тура АПЛ в воскресенье.

Подписчикам предложена компенсация в связи с возникшими неудобствами.

«Нам очень жаль, что в воскресенье у вас возникли проблемы с доступом к Okko. Вы получите подарок: два любых фильма из каталога, подписку «Оптимум» на 30 дней.

Вы сможете воспользоваться промокодом после окончания текущей подписки Спорт», – говорится в сообщении Okko, разосланном пользователям.

Посмотрели разгромный матч «МЮ» и «Челси»? У многих не работал Okko (да, АПЛ теперь там)