Главные новости дня. «Зенит» ведет переговоры с Малкомом, Фернандо может перейти в китайский клуб

Рибери может продолжить карьеру в «Айнтрахте».

Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ Эвра объявил о завершении карьеры.

Мане вложит 250 тысяч в строительство школы в родной деревне в Сенегале.

Sport.es: Азар прибыл на сбор «Реала» с 7 килограммами лишнего веса.

Медведев: «Переговоры «Зенита» с «Барселоной» по Малкому находятся в самой активной стадии. Но сумма – не 40 миллионов».

TransferMarkt China: Фернандо может перейти в «Бейджин Гуоань».

Кокорин: «Хотелось бы вернуться в футбол. Пока говорят, что возьмут».

РПЛ. Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом».

«Ростов» сильно изменился. Теперь он атакующий и зрелищный