Аршавин оценил победу «Аталанты»: «Показали игру дедовских времен»

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).

«Аталанта» сегодня показала игру в первом тайме дедовских времен – один в один по всему полю. Это стиль, который Гасперини всегда проповедовал. Непобедимых не бывает. Мы видим, что это работает, когда есть своя философия, подобраны люди, которые готовы воплощать на поле. Можно сказать, что Гасперини обыграл Алонсо», – сказал Аршавин.