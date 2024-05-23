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    • Аршавин оценил победу «Аталанты»: «Показали игру дедовских времен»

    Аршавин оценил победу «Аталанты»: «Показали игру дедовских времен»

    Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).

    «Аталанта» сегодня показала игру в первом тайме дедовских времен – один в один по всему полю. Это стиль, который Гасперини всегда проповедовал. Непобедимых не бывает. Мы видим, что это работает, когда есть своя философия, подобраны люди, которые готовы воплощать на поле. Можно сказать, что Гасперини обыграл Алонсо», – сказал Аршавин.

    • «Аталанта» впервые в истории выиграла еврокубок.
    • У «Байера» прервалась беспроигрышная серия, которая составила 51 матч.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1716443056
    Андрей от большого ума сморозил х.ню. Футбол практически весь состоит из "дедовских времён" 4-2-4 Бразилия 1956 г. Тотальный футбол - Нидерланды 1974 г. Гаспирини выбрал тактику , которая принесла ему уверенную победу. Надо отдать должное Победителю , а не вешать непонятные ярлыки. Итальянцы сильны в тактике и Гасперини доказал это ещё раз. Браво.
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