Сафонов или Доннарумма? В биографиях двух вратарей есть одно поразительное сходство

Составит ли Матвей конкуренцию Джиджи?

«Краснодар» и «ПСЖ» договариваются от трансфере Матвея Сафонова»! «Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ» за 20 миллионов евро», – подобные заголовки сегодня всколыхнули российское футбольное медиапространство. Нет сомнений, что основной вратарь «Краснодара» показывает европейский уровень игры. О его возможном отъезде в один из топ-чемпионатов говорят давно. Но сразу перейти в «ПСЖ»... такой трансфер выглядит интригующе. Многие скажут, что в Париже Матвей, скорее всего, будет протирать штаны на скамейке запасных. Позиции Джанлуиджи Доннаруммы в клубе выглядят незыблемыми. Но с такой постановкой вопроса согласны не все. Журналист французского издания L’equipe Антуан Мамон, например, выразил мнение, что Доннарумма не является самой сильной стороной «ПСЖ». А это значит, что у российского голкипера есть вполне реальные шансы выиграть конкуренцию у итальянца.

Все это пока лишь предположения и слухи. Но, согласитесь, не так часто появляются данные о возможном переходе российского футболиста в клуб такого уровня. А потому игнорировать подобные разговоры мы не будем. Поговорим о возможном соперничестве Сафонова и Доннаруммы. Сложно сравнивать их игровые навыки. Все-таки вратарь «ПСЖ» – звезда мирового уровня, футболист, много лет выступающий на высочайшем уровне. Сафонов пока лишь стремится этого уровня достичь. Но ничто не мешает нам поставить (виртуально) рядом этих игроков и соотнести их статистические данные или, к примеру, некоторые факты из биографии. Это интересно еще и потому, что Матвей и Джанлуиджи – ровесники. Удивительное дело: парни родились в один и тот же день – 25 февраля 1999 года. Тем интереснее порассуждать о том, как складываются футбольные судьбы двух 25-летних вратарей.

Доннарумма начал профессиональную карьеру очень рано. Настолько рано, что даже побил рекорд своего тезки Буффона и стал самым молодым голкипером в истории чемпионатов Италии. Он дебютировал в Серии А 25 октября 2015-го года. 16-летний подросток сыграл за «Милан» в матче с «Сассуоло». Уже в следующей встрече Джиджи сумел провести свой первый «сухой» матч – футболисты «Кьево» так и не распечатали ворота Доннаруммы. В том же сезоне Джанлуиджи вытеснил из состава Диего Лопеса и стал основным голкипером «Милана».

Сафонов тоже дебютировал за основу «Краснодара» в юном возрасте и довольно быстро стал одним из лидеров команды. Первый официальный матч Матвея за основу случился 13 августа 2017-го года. 18-летний Сафонов заменил в игре с «Амкаром» получившего травму Андрея Синицына. Основным вратарем «Краснодара» будущий капитан стал в сезоне 2018/19.

Рост итальянца – 196 сантиметров, он на четыре сантиметра выше Сафонова. Аналитики Whoscored выделяют два основных преимущества Доннаруммы-вратаря: реакция и способность отражать дальние удары (одно в данном случае вытекает из другого). К слабым сторонам голкипера авторы относят игру ногами и дисциплину. За свою игровую карьеру (речь только о выступлениях на клубном уровне) Джанлуиджи получил 34 желтые и 4 красные карточки в 374 матчах.

У Сафонова 236 игр – 10 желтых и одна красная карточка. Сильные стороны Матвея: реакция, а также отражение ближних и дальних ударов. Интересно, что, по мнению Whoscored, ярко выраженных слабых сторон у российского игрока нет.

По данным Transfermarkt, всего за карьеру Сафонов отразил 9 пенальти, а пропустил в 37-ми случаях. У Доннаруммы 14 отраженных 11-метровых и 41 пропущенный с точки гол. Актуальная стоимость голкипера «ПСЖ» – 40 миллионов евро, страж ворот «Краснодара» «стóит» 18 миллионов.

В этом сезоне россиянин провел в чемпионате страны 29 матчей за «Краснодар», в 10-ти играх сохранил свои ворота в неприкосновенности и отразил в общей сложности 99 ударов – это данные сайта 365scores.com. У итальянца в завершившемся розыгрыше французской Лиги 25 проведенных встреч, все те же 10 «сухарей» и 92 сейва.

Друзья, как вы думаете, есть ли у Матвея Сафонова шанс заиграть в «ПСЖ»? Или ему следует начать европейскую карьеру в более скромном клубе? А, может, вы считаете, что вратарю не стоит покидать «Краснодар»? Ждем ваших комментариев! И до новых встреч!