РПЛ. Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом»

казанцы просто супер они мне напоминают прошлогодний Аякс,вот было бы здорово если они на следующий год выйдут в еврокубки
В заключительном матче 3-го тура РПЛ «Рубин» дома минимально обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.
Единственный гол в свой актив записал исландский форвард казанской команды Видар Кьяртанссон.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Кьяртанссон, 73.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Сорокин, Данченко, Степанов, Давиташвили, Кварацхелия (Микелтадзе, 90), Могилевец, Коновалов, Подберезкин, Марков (Кьяртанссон, 46).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Швец, Гащенков (Михаляк, 85), Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Мбенг (Роши, 72).
Предупреждения: Иванов, 60; Бериша, 63; Коновалов, 74; Харин, 81; Данченко, 88.