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    РПЛ. Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом»

    В заключительном матче 3-го тура РПЛ «Рубин» дома минимально обыграл «Ахмат» со счетом 1:0.

    Единственный гол в свой актив записал исландский форвард казанской команды Видар Кьяртанссон.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кьяртанссон, 73.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Сорокин, Данченко, Степанов, Давиташвили, Кварацхелия (Микелтадзе, 90), Могилевец, Коновалов, Подберезкин, Марков (Кьяртанссон, 46).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Швец, Гащенков (Михаляк, 85), Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Мбенг (Роши, 72).

    Предупреждения: Иванов, 60; Бериша, 63; Коновалов, 74; Харин, 81; Данченко, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10102

      Garrincha58 20 секунд назад

      казанцы просто супер они мне напоминают прошлогодний Аякс,вот было бы здорово если они на следующий год выйдут в еврокубки

      0
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      Рейтинг: +606

      Muboraksho 2 минуты назад

      Рубин с победой конечно.

      0
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      Рейтинг: +1001

      Фан666 6 минут назад

      Казалось бы рубин должен тонуть, а он вон как рулит. Шаронов пока удивляет на старте

      1
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      Рейтинг: +4

      xaker92 10 минут назад

      Просто лучшие=)

      0
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      Рейтинг: +1334

      compka 11 минут назад

      Оле, Оле, Оле, Оле !
      Рубин!

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