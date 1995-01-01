Sport.es: Азар прибыл на сбор «Реала» с 7 килограммами лишнего веса

у него всегда так. Скинет к октябрю.
Новичок «Реала» Эден Азар набрал лишний вес во время отпуска.
По информации Sport.es, полузащитник прибыл на предсезонный сбор команды в Северной Америке с весом, превышающим норму на семь килограммов.
Источники в мадридском клубе сообщают, что его президент Флорентино Перес не уверен в правильности решения подписать бельгийца и что он был куплен исключительно по просьбе главного тренера Зинедина Зидана.
- 28-летний игрок перешел в «Реал» этим летом из «Челси» за 120 миллионов евро плюс 20 миллионов виде бонусов, став самым дорогим трансфером мадридцев в истории.
- В прошлом сезоне Азар провел на клубном уровне 52 матча,забил 21 гол и сделал 17 результативных передач.