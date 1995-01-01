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    Sport.es: Азар прибыл на сбор «Реала» с 7 килограммами лишнего веса

    Новичок «Реала» Эден Азар набрал лишний вес во время отпуска.

    По информации Sport.es, полузащитник прибыл на предсезонный сбор команды в Северной Америке с весом, превышающим норму на семь килограммов.

    Источники в мадридском клубе сообщают, что его президент Флорентино Перес не уверен в правильности решения подписать бельгийца и что он был куплен исключительно по просьбе главного тренера Зинедина Зидана.

    • 28-летний игрок перешел в «Реал» этим летом из «Челси» за 120 миллионов евро плюс 20 миллионов виде бонусов, став самым дорогим трансфером мадридцев в истории.
    • В прошлом сезоне Азар провел на клубном уровне 52 матча,забил 21 гол и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +571

      talgatnurzhanov2006 4 минуты назад

      у него всегда так. Скинет к октябрю.

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      Рейтинг: +10098

      Garrincha58 31 минуту назад

      с таким отношением к себе ему никогда не достичь того чего было у Реала при Роналду тот следит за своей формой до сих пор

      2
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      Рейтинг: +2354

      АртурZaСМ 32 минуты назад

      Сдаётся мне , что он будет таким же "бл.я.стящим" усилением для Реала как и Куртуа...

      1
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      Рейтинг: +2890

      momwig_ 37 минут назад

      Как-то не очень похоже было... Или он все 7 сбросил а неделю?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      uS_Number oNe 38 минут назад

      Нормально отдохнул )))))

      0
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      Рейтинг: +4096

      серега кашин 38 минут назад

      неплохо кушал в отпуске

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      Рейтинг: +13475

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Контракт подписан, можно немного расслабиться. А может просто весы неправильные.

      3
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      Рейтинг: +2072

      Dgad 1 час назад

      Перешел он за 100 лямов не надо тут людей вводить в заблуждение, с нынешними ценами на футболистов нормальная цена за Азара

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