Sport.es: Азар прибыл на сбор «Реала» с 7 килограммами лишнего веса

Новичок «Реала» Эден Азар набрал лишний вес во время отпуска.

По информации Sport.es, полузащитник прибыл на предсезонный сбор команды в Северной Америке с весом, превышающим норму на семь килограммов.

Источники в мадридском клубе сообщают, что его президент Флорентино Перес не уверен в правильности решения подписать бельгийца и что он был куплен исключительно по просьбе главного тренера Зинедина Зидана.