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    • Кафанов оценил перспективы Сафанова в случае перехода в «ПСЖ»

    Кафанов оценил перспективы Сафанова в случае перехода в «ПСЖ»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном трансфере Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    • Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.
    • Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

    «Я бы хотел верить в то, что так и есть. Был бы очень рад за Матвея, если это правда.

    Много об этом думал. Считаю, что разница в уровне игры, мастерства игроков есть. Разговаривал об этом с Андреем Луневым.

    Но проходит буквально месяц-два. Игроки привыкают к скоростям, футболу, где нужно быстрее думать, быстрее принимать решения. Это просто дело времени.

    У Матвея все есть для этого. Просто это будет не с первого дня. Нужно будет время на адаптацию и он, безусловно, выйдет на этот уровень.

    Каково будет Матвею ехать в «ПСЖ» на место второго вратаря? Когда ты едешь, нет разницы. Первым номером понятно, что сейчас никуда не позовут, если говорить о таком клубе. В каждой такой команде будет сильный вратарь. Может, это и хорошо, что пока есть первый номер, и тебе дают время адаптироваться, не сразу бросают в топку.

    Другое дело, как было у Лунева в «Байере». Понятно, что шансов мало, но он не играл даже тогда, когда его конкурент выступал плохо. То есть Андрею можно было надеяться на игру в составе, если первый номер сломается или получит удаление.

    Такие ситуации были два раза. Один раз Андрею дали шанс, во второй раз он сам получил травму. Если будет так же, то хорошего мало. Если будут давать шансы и право на ошибку, то, конечно, стоит туда ехать и бороться», – заявил Кафанов.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он пропустил 27 голов в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:56
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1716406114
    Сидеть на лавке будет точняк
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    mihail200606
    1716406981
    Кафонов Сафанова...
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