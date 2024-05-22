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    Оздоев: «Дзюба – это топ-футболист для «Локомотива»

    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев считает, что Артем Дзюба до сих пор способен играть на топ-уровне.

    • Ожидается, что «Локомотив» не продлит контракт с форвардом.
    • Дзюба не забивает с 5 ноября. После зимней паузы у него 0 голевых действий.
    • В августе игроку исполнится 36 лет.

    – В чем причина спада Артема Дзюбы? Ведь в начале в «Локомотиве» у него все было хорошо.

    – Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба – это топ-футболист для «Локомотива». Несмотря на возраст, у него есть определенные качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает.

    Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой – Кордоба. А так, я не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артемом.

    Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил – это определенные нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, чтобы ты забивал, например, по 20 мячей.

    Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артема, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год – он их не растеряет.

    Это вопрос веры и доверия. Когда в Дзюбу верят и доверяют – он готов горы свернуть.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:34
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    Комментарии (3)
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    Krics
    1716403833
    Кукушка хвалит петуха,а петух кукушку,ихмо.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716404240
    К сожалению для локомотива БЫЛ топ-футболистом.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1716406228
    А что а вдруг
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