Оздоев: «Дзюба – это топ-футболист для «Локомотива»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев считает, что Артем Дзюба до сих пор способен играть на топ-уровне.

Ожидается, что «Локомотив» не продлит контракт с форвардом.

Дзюба не забивает с 5 ноября. После зимней паузы у него 0 голевых действий.

В августе игроку исполнится 36 лет.

– В чем причина спада Артема Дзюбы? Ведь в начале в «Локомотиве» у него все было хорошо.

– Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба – это топ-футболист для «Локомотива». Несмотря на возраст, у него есть определенные качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает.

Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой – Кордоба. А так, я не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артемом.

Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил – это определенные нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, чтобы ты забивал, например, по 20 мячей.

Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артема, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год – он их не растеряет.

Это вопрос веры и доверия. Когда в Дзюбу верят и доверяют – он готов горы свернуть.