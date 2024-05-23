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    • Алонсо высказался о поражении «Байера» в финале Лиги Европы

    Алонсо высказался о поражении «Байера» в финале Лиги Европы

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарии после проигранного финала Лиги Европы с «Аталантой».

    «Мы должны поздравить «Аталанту», они сегодня были лучше. Соперник действовал очень интенсивно и не дал нам показать свою лучшую игру.

    Настрой футболистов был хорошим, но мы не справились с возникшими проблемами. Нам не удавалось создавать моменты.

    «Аталанта» – очень храбрая команда. Я желаю им всего наилучшего в будущем», – сказал Алонсо.

    • «Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0.
    • Видеообзор финала ЛЕ можно посмотреть здесь.
    • Для «Аталанты» это первый трофей с 1963 года и второй в истории.
    • Прервалась рекордная серия «Байера» – 51 матч без поражений.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1716416392
    Куда делся основной вратарь Байера Градецки ? А стоял в воротах Коварж, который в чемпионате сыграл только один матч. Почему со старта не вышли два основных забивал - Бонифас и Шик ?.....Про это Алонсо не сказал. А ведь будь по друому --очень возможно что был бы другой результат.
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