Алонсо высказался о поражении «Байера» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарии после проигранного финала Лиги Европы с «Аталантой».

«Мы должны поздравить «Аталанту», они сегодня были лучше. Соперник действовал очень интенсивно и не дал нам показать свою лучшую игру.

Настрой футболистов был хорошим, но мы не справились с возникшими проблемами. Нам не удавалось создавать моменты.

«Аталанта» – очень храбрая команда. Я желаю им всего наилучшего в будущем», – сказал Алонсо.