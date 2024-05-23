Алонсо высказался о поражении «Байера» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарии после проигранного финала Лиги Европы с «Аталантой».
«Мы должны поздравить «Аталанту», они сегодня были лучше. Соперник действовал очень интенсивно и не дал нам показать свою лучшую игру.
Настрой футболистов был хорошим, но мы не справились с возникшими проблемами. Нам не удавалось создавать моменты.
«Аталанта» – очень храбрая команда. Я желаю им всего наилучшего в будущем», – сказал Алонсо.
- «Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0.
- Видеообзор финала ЛЕ можно посмотреть здесь.
- Для «Аталанты» это первый трофей с 1963 года и второй в истории.
- Прервалась рекордная серия «Байера» – 51 матч без поражений.