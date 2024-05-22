Мостовой высказался о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Александр Мостовой отреагировал на информацию, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может оказаться в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.

Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

– Не сильно в это верится. Во-первых, в «ПСЖ» есть Доннарумма и ещe вратари, а во-вторых, сумма для вратаря огромная. Здесь есть сомнения.

– Если перейдeт, потянет такой чемпионат?

– А что тянуть? Ничего такого. «ПСЖ» – чемпион из года в год, там намного легче будет играть, чем в другой команде, которая, условно в середине турнирной таблицы или борется за выживание.

Понятно, что спрос будет другой, но одно дело когда тебе по 30 раз бьют по воротам, и другое дело, когда ты в такой команде, что тебе 2-3 раза бьют по воротам.

Доннарумма тоже допускает ошибки, идеальных не бывает, кроме Лионеля Месси.