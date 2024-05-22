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    • Мостовой высказался о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»

    Мостовой высказался о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»

    Александр Мостовой отреагировал на информацию, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может оказаться в «ПСЖ».

    • Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.
    • Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

    – Не сильно в это верится. Во-первых, в «ПСЖ» есть Доннарумма и ещe вратари, а во-вторых, сумма для вратаря огромная. Здесь есть сомнения.

    – Если перейдeт, потянет такой чемпионат?

    – А что тянуть? Ничего такого. «ПСЖ» – чемпион из года в год, там намного легче будет играть, чем в другой команде, которая, условно в середине турнирной таблицы или борется за выживание.

    Понятно, что спрос будет другой, но одно дело когда тебе по 30 раз бьют по воротам, и другое дело, когда ты в такой команде, что тебе 2-3 раза бьют по воротам.

    Доннарумма тоже допускает ошибки, идеальных не бывает, кроме Лионеля Месси.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он пропустил 27 голов в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:45
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1716407940
    идеальных не бывает, кроме Лионеля Месси.==== Гыыы подъе.бнул , пошутил или реально Месси для него идеальный робот ?
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