Широков удивлен интересу «ПСЖ» к Сафонову

Роман Широков отреагировал на новость о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.

Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

«Почему такой трансфер невозможен? Всe возможно. Просто основания какие? Давайте так: где «ПСЖ» его увидел и где он себя так ярко проявил, что они на него обратили внимание? Думаю, что у «ПСЖ» есть более богатый выбор вратарей.

Честно говоря, даже не могу представить, где они Матвея увидели за последние два года. Они так пристально следят за РПЛ? Смешно.

Да, скауты могут не ездить сюда, есть много других инструментов, но я сомневаюсь, что «ПСЖ» следит за нашей лигой и «Краснодаром» в частности», – сказал Широков.