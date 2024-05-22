Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Спортивный юрист – о Сафонове в «ПСЖ»: «Точно знаю, что сделка близка к завершению»

    Спортивный юрист – о Сафонове в «ПСЖ»: «Точно знаю, что сделка близка к завершению»

    Спортивный юрист Антон Смирнов подтвердил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

    • Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.
    • Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

    «Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от «ПСЖ» и «Краснодара».

    Возможно ли организовать такой переход сейчас из РПЛ в топ-клуб Европы? Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию.

    Думаю, что этим летом откроется большой слот вратарских переходов в России. И случится это в том числе благодаря уходу Сафонова.

    В «Краснодаре» поменяется основной вратарь, если договорятся окончательно с «ПСЖ», в ЦСКА серьезную травму получил Тороп – это еще далеко не все случаи, когда клубам будет необходимо усиливать вратарскую линию», – сказал Смирнов.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он пропустил 27 голов в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.

    Новости по теме
    Мостовой высказался о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ» 1
    Кафанов оценил перспективы Сафанова в случае перехода в «ПСЖ» 2
    «Краснодар» может купить замену для Сафонова за 10 миллионов рублей 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+