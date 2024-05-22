Спортивный юрист – о Сафонове в «ПСЖ»: «Точно знаю, что сделка близка к завершению»

Спортивный юрист Антон Смирнов подтвердил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.

Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

«Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от «ПСЖ» и «Краснодара».

Возможно ли организовать такой переход сейчас из РПЛ в топ-клуб Европы? Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию.

Думаю, что этим летом откроется большой слот вратарских переходов в России. И случится это в том числе благодаря уходу Сафонова.

В «Краснодаре» поменяется основной вратарь, если договорятся окончательно с «ПСЖ», в ЦСКА серьезную травму получил Тороп – это еще далеко не все случаи, когда клубам будет необходимо усиливать вратарскую линию», – сказал Смирнов.