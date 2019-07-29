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    Кокорин: «Хотелось бы вернуться в футбол. Пока говорят, что возьмут»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали о своих планах после выхода из исправительной колонии.

    На вопрос, вернутся ли они в профессиональный футбол, Кокорин ответил: «Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся».

    «У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь», – добавил Мамаев.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам заключения.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1174

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 минуты назад

      Не был звонарём, не быть и пономарём.

      0
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      Рейтинг: +1350

      erma 6 минут назад

      Украл - выпил - в тюрьму...украл - выпил - в тюрьму - романтика!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1344

      Kollljan 30 минут назад

      Когда такое внимание к сидельцам со стороны СМИ, то "хозяин" спит и видит, как бы поскорее избавиться от таких зеков. Думаю, что маляву на УДО он уже собственноручно строчит.

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      Рейтинг: +62

      Goldstream 36 минут назад

      Не жизнь, а малина в колонии. Вью раздают налево и направо.

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