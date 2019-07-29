Кокорин: «Хотелось бы вернуться в футбол. Пока говорят, что возьмут»

Не был звонарём, не быть и пономарём.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали о своих планах после выхода из исправительной колонии.
На вопрос, вернутся ли они в профессиональный футбол, Кокорин ответил: «Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся».
«У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь», – добавил Мамаев.
- В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам заключения.