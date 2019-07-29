Кокорин: «Хотелось бы вернуться в футбол. Пока говорят, что возьмут»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали о своих планах после выхода из исправительной колонии.

На вопрос, вернутся ли они в профессиональный футбол, Кокорин ответил: «Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся».

«У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь», – добавил Мамаев.