Реакция Мостового на победу Миранчука в Лиге Европы

Александр Мостовой высказался о результате финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером», а также оценил вклад Алексея Миранчука в победу своей команды в турнире.

«Аталанта» выиграла со счетом 3:0 и впервые в истории завоевала евротрофей.

Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Ранее он сделал 4 ассиста в 10 матчах этого сезона ЛЕ.

«Отличный футбол. Я и от «Байера» такого не ожидал, и от «Атланты». Столько времени не проигрывали, все рекордные серии, побить всe.

Это банальная история, любая серия заканчивается. Кошмарный финал для «Байера», 0:3, это тихий ужас.

Миранчук, конечно, заслужил трофей. Да, не вышел в финале, но он играл в турнире, приносил результат.

Были те, кто считанные минуты проводил на поле, но для Алексея не сыграть сегодня – редкость.

Гасперини выпустил ветеранов на замену из уважения, тем более Алексей выходит, когда надо добавлять, а тут не надо было. Алексей абсолютно заслужил этот трофей», – считает Мостовой.