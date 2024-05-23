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    Реакция Мостового на победу Миранчука в Лиге Европы

    Александр Мостовой высказался о результате финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером», а также оценил вклад Алексея Миранчука в победу своей команды в турнире.

    • «Аталанта» выиграла со счетом 3:0 и впервые в истории завоевала евротрофей.
    • Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.
    • Ранее он сделал 4 ассиста в 10 матчах этого сезона ЛЕ.

    «Отличный футбол. Я и от «Байера» такого не ожидал, и от «Атланты». Столько времени не проигрывали, все рекордные серии, побить всe.

    Это банальная история, любая серия заканчивается. Кошмарный финал для «Байера», 0:3, это тихий ужас.

    Миранчук, конечно, заслужил трофей. Да, не вышел в финале, но он играл в турнире, приносил результат.

    Были те, кто считанные минуты проводил на поле, но для Алексея не сыграть сегодня – редкость.

    Гасперини выпустил ветеранов на замену из уважения, тем более Алексей выходит, когда надо добавлять, а тут не надо было. Алексей абсолютно заслужил этот трофей», – считает Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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