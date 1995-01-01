Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ Эвра объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
«Моя игровая карьера официально окончена. Я начал подготовку к получению тренерской лицензии УЕФА B в 2013 году. Теперь я хочу закончить обучение и получить лицензию УЕФА А.
Через полтора года, если все пойдет хорошо, я буду готов возглавить команду. В свое время сэр Алекс Фергюсон предсказал, что два его игрока станут тренерами высокого уровня – Райан Гиггз и Патрис Эвра», – сказал француз.
- В общей сложности Эвра провел на профессиональном уровне 699 матчей, забил 17 голов и сделал 50 результативных передач.
- 38-летний футболист – пятикратный чемпион Англии, двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
- В составе сборной Франции он стал серебряным призером Евро-2016.
- Эвра также выступал за «Марсалу», «Монцу», «Ниццу», «Марсель» и «Вест Хэм».
Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.