Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ Эвра объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.

«Моя игровая карьера официально окончена. Я начал подготовку к получению тренерской лицензии УЕФА B в 2013 году. Теперь я хочу закончить обучение и получить лицензию УЕФА А.

Через полтора года, если все пойдет хорошо, я буду готов возглавить команду. В свое время сэр Алекс Фергюсон предсказал, что два его игрока станут тренерами высокого уровня – Райан Гиггз и Патрис Эвра», – сказал француз.