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    Пятикратный чемпион АПЛ и победитель ЛЧ Эвра объявил о завершении карьеры

    Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.

    «Моя игровая карьера официально окончена. Я начал подготовку к получению тренерской лицензии УЕФА B в 2013 году. Теперь я хочу закончить обучение и получить лицензию УЕФА А.

    Через полтора года, если все пойдет хорошо, я буду готов возглавить команду. В свое время сэр Алекс Фергюсон предсказал, что два его игрока станут тренерами высокого уровня – Райан Гиггз и Патрис Эвра», – сказал француз.

    • В общей сложности Эвра провел на профессиональном уровне 699 матчей, забил 17 голов и сделал 50 результативных передач.
    • 38-летний футболист – пятикратный чемпион Англии, двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
    • В составе сборной Франции он стал серебряным призером Евро-2016.
    • Эвра также выступал за «Марсалу», «Монцу», «Ниццу», «Марсель» и «Вест Хэм».

    Источник: Foot Mercato

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