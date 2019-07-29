Медведев: «Переговоры «Зенита» с «Барселоной» по Малкому находятся в самой активной стадии. Но сумма – не 40 миллионов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил интерес петербуржцев к нападающему «Барселоны» Малкому. По словам руководителя, переговоры с каталонцами находятся в активной стадии.

«Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии», – сказал Медведев. При этом он добавил, что сумма в 40 миллионов евро, о которой написали в СМИ, далека от реальности.