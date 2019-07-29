Медведев: «Переговоры «Зенита» с «Барселоной» по Малкому находятся в самой активной стадии. Но сумма – не 40 миллионов»

Был бы топ трансфер!!!Плюс к нашей лиге
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил интерес петербуржцев к нападающему «Барселоны» Малкому. По словам руководителя, переговоры с каталонцами находятся в активной стадии.
«Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии», – сказал Медведев. При этом он добавил, что сумма в 40 миллионов евро, о которой написали в СМИ, далека от реальности.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
- Контракт форварда с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.