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    Медведев: «Переговоры «Зенита» с «Барселоной» по Малкому находятся в самой активной стадии. Но сумма – не 40 миллионов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил интерес петербуржцев к нападающему «Барселоны» Малкому. По словам руководителя, переговоры с каталонцами находятся в активной стадии.

    «Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии», – сказал Медведев. При этом он добавил, что сумма в 40 миллионов евро, о которой написали в СМИ, далека от реальности.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
    • Контракт форварда с каталонцами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии19
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      Рейтинг: +930

      CSKA471 16 минут назад

      Был бы топ трансфер!!!Плюс к нашей лиге

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1836

      diadushka 17 минут назад

      Барса меньше, чем за 40 точно не продаст, а нам в уши польют, мол купили за 15)
      Интереснее будет наблюдать как болелы бомжей будут переобуваться в воздухе, если Малком откажется переходить?))) Сейчас все говорят норм трансфер будет, а если откажется, скажут: "Да больно нужен был? Купим получше!" "Он уже старый", "Если Барсе не нужен, то зениту тем более" и т.д.)))

      0
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      Рейтинг: +1519

      ухоженный крокодил 36 минут назад

      Сколько здесь завистливых ху.е.сосов.
      Помойте рот и на работу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3792

      BP 40 минут назад

      В Барсе скидки:)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      klukva 51 минуту назад

      мы сразу поняли, что Барса уступит себе в убыток и продаст дешевле. Кто бы сомневался, но не я)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -25

      qax53 57 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      Spartak Piter 59 минут назад

      Люди которые грабят нашу страну рулят и зенитом. Все по схеме.))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +164

      Igrov 1 час назад

      Что, больше 40?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +399

      ФК_Полоцк 1 час назад

      неужели подпишут)

      0
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      Рейтинг: +1707

      JTherry 1 час назад

      Но сумма – не 40 миллионов...
      ...а 80 миллионов!!!

      13
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      Рейтинг: +164

      Igrov > JTherry 1 час назад

      вот тут охотно верю )

      5
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