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    Betting Insider: «Зенит» предложил «Барселоне» 40 миллионов за Малкома

    «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Малкома.

    Как утверждает Betting Insider, петербургский клуб предложил каталонцам 40 миллионов евро за 22-летнего игрока. Если сделка состоится, платеж будет разбит на три года.

    Основной конкурент петербуржцев в борьбе за бразильца – дортмундская «Боруссия».

    По информации источника, зарплата форварда в «Барселоне» составляет 3,8 миллиона евро в год.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1520

      Чермындыр 14 минут назад

      На кой х... Малколму сдался наш шампиньон, если у него Боруссия Д в альтернативе?

      2
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      Рейтинг: +10467

      slavutiq70 18 минут назад

      Это была бы отличная сделка,,,,,,еслиб Зенит тратил частные деньги как Краснодар или Спартак,ЦСКА,,,,,но когда за игрока выкидывают 40 лямов госденег это уже абсурд,,,,,лучше бы пионерлагеря строили бы а то вон в палатках дети горят,,,,

      3
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      Рейтинг: +2572

      RotBerg > slavutiq70 13 минут назад

      )))))) ещё один финансовый гений

      0
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      Рейтинг: +447

      KPCCSPB > slavutiq70 11 минут назад

      Да да, докажи что не акционеров, болтушка свиная,Зенит за ЛЕ и чемпионства почти 20 лямов срубил, не считая билетов и продажи игроков, и давно вышел в плюс. Твой свинарник только с бюджетом в 140 лямов, скупает весь шлак и заглатывает, а за Питером два европейских трофея, почти русским составом.

      0
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      Рейтинг: +10467

      slavutiq70 > KPCCSPB 8 минут назад

      Доказывать не надо главный Акционер Газпром (100% госкомпания) ,,,что тебе ещё надо доказывать????

      2
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      Рейтинг: +4097

      GoldPlayFIFARus9 > slavutiq70 4 минуты назад

      Зенит и так тратит "частные деньги". Газпром точно так же как и Лукойл существует за счёт добычи сырья из недр нашей земли. Та часть Газпрома что спонсирует ЛЧ, Зенит и т.п.. является частным сектором т.к. 51% принадлежит гос-ву, а 49% Газпрома частный сектор, аля "Лукойл". И как не странно, та часть частного сектора, как раз и спонсирует Зенит. Но кому интересна правда, когда можно так нагло врать, правда ведь?
      Если уж на то пошло, то клубы из провинции на 95% существуют только на бюджетные деньги выделяемые регионами, т.е. по факту, вместо не построенных дорог, школ, больниц и т.п... Что касается Мск клубов и их спонсоров, то РЖД существует на наши налоги, ВТБ это наши вклады в банк и т.п... Так что этот словесный понос про "частные" и "государственные структуры", в пользу бедных. Либо все по этой логике частные, либо все государственные

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      Рейтинг: +4097

      GoldPlayFIFARus9 > slavutiq70 4 минуты назад

      P.S.: И да, это моральная низость приплетать трагедию с множеством смертей в свои политические штучки. В палатках они сгорели потому, что были в походе, а не потому что детям жить негде и они не могут жить в корпусах. То что ты сказал, можно охарактеризовать одним словом - мерзость!

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      Рейтинг: +10467

      slavutiq70 > GoldPlayFIFARus9 42 секунды назад

      Лукойл полностью на 100% частная компания,,,,,,Газпром на данный момент госкомпания ,,,,контрольный пакет у государства,,,,,а у кого контрольный пакет тот и собственник,,так что не надо ляля,,,

      0
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      Рейтинг: +816

      Стаz 19 минут назад

      Мутный источник

      0
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      Рейтинг: +5989

      ivanthebest 22 минуты назад

      Школьники и до новостного отдела "дочки" sports.ru добрались?))

      0
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      Рейтинг: +2148

      Рубинище 26 минут назад

      Очень хорошо для Зенита и РПЛ-если не утка. Может сотрудничество Зенита и Барселоны (товарники мол. и основы в сл. году) даёт свои плоды. Но Боруссию наверно выберет.

      1
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      Рейтинг: +5439

      piligrim1986 26 минут назад

      это бред

      0
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      Рейтинг: +325

      Spartak Piter 26 минут назад

      40 лямов за уголька)))))

      0
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      Рейтинг: +1884

      Павелий 30 минут назад

      Откуда такие деньги в бюджете Зенита? Где же финансовый fair-play?

      2
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      Рейтинг: +1342

      Kollljan 33 минуты назад

      Бред сивой кобылы. Мы ждём когда Кокоша с кичи откинется.

      3
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      Рейтинг: +10098

      Garrincha58 35 минут назад

      полный бред и хохма игрок из Барсы поедет в наш чемпионат это каким деб...лом надо быть? ему 22 года карьера в начале рассвета, а что он у нас тут забыл

      2
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      Рейтинг: +11297

      ВетеR > Garrincha58 33 минуты назад

      Пример Халка, что он потерял ?)

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      Рейтинг: +442

      OBOLEV > ВетеR 29 минут назад

      Возможность поиграть в том чемпионате ) Реально биться за победу в ЛЧ. это если брать спортивную составляющую. В плане бабок нечего не потерял.

      0
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      Рейтинг: +10467

      slavutiq70 > ВетеR 27 минут назад

      Халк каръеру потерял,,,,да с деньгами всё ок в Китае,,,,,но кроме денег обычно хотят что то выиграть в Европе,,,,,,оставить своё имя так сказать,,,,

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      Рейтинг: +1737

      TOMSON > slavutiq70 17 минут назад

      Откуда вам знать чего хочет конкретный футболист? Халк хотел денег и он их нашел... Кто вам сказал что его карьера потеряна?

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      Рейтинг: +447

      KPCCSPB > slavutiq70 8 минут назад

      Его до Зенита никто не хотел покупать, а что он с Порту выиграл бы? Ты настолько бестолковый, что не знаешь уже, чтобы ещё спи зда ну ть.

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