Betting Insider: «Зенит» предложил «Барселоне» 40 миллионов за Малкома

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Малкома.

Как утверждает Betting Insider, петербургский клуб предложил каталонцам 40 миллионов евро за 22-летнего игрока. Если сделка состоится, платеж будет разбит на три года.

Основной конкурент петербуржцев в борьбе за бразильца – дортмундская «Боруссия».

По информации источника, зарплата форварда в «Барселоне» составляет 3,8 миллиона евро в год.