Betting Insider: «Зенит» предложил «Барселоне» 40 миллионов за Малкома

На кой х... Малколму сдался наш шампиньон, если у него Боруссия Д в альтернативе?
«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Малкома.
Как утверждает Betting Insider, петербургский клуб предложил каталонцам 40 миллионов евро за 22-летнего игрока. Если сделка состоится, платеж будет разбит на три года.
Основной конкурент петербуржцев в борьбе за бразильца – дортмундская «Боруссия».
По информации источника, зарплата форварда в «Барселоне» составляет 3,8 миллиона евро в год.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
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