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    Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА

    Сборная России переместилась с 43-го на 46-е место в рейтинге ФИФА.

    Российская команда имеет в своем активе 1436 очков и находится на одной позиции с Австралией.

    Топ-10 рейтинга ФИФА:

    1 (1). Бельгия (1746 очков);

    2 (3). Бразилия (1726);

    3 (2). Франция (1718);

    4 (4). Англия (1652);

    5 (8). Уругвай (1637);

    6 (5). Португалия (1631);

    7 (6). Хорватия (1625);

    8 (13). Колумбия (1622);

    9 (7). Испания (1617);

    10 (11). Аргентина (1610);

    46 (43). Россия (1436).

    С полной таблицей можно ознакомиться по ссылке.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1611

      Ubuntu 48 минут назад

      США, Иран, Северная Ирландия выше России
      Что они там употребляют?

      1
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      Рейтинг: +6794

      Skull_Boy 1 час назад

      Какой-то бред

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1477

      Snek 1 час назад

      Ну например США на 22-ом месте, а они не смогли преодолеть отборочный. Вы чего там курите?
      Украина на 25-ом, аналогично, они не смогли пройти отбор, да и проигрывают всяким сборным Кипра.
      Половину из команд, которые выше нашей сборной, мы даже на ЧМе не видели, как они в рейтинге выше оказались?

      1
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      Рейтинг: +5944

      ivanthebest 1 час назад

      Чемпион мира Франция и по результатам она сильно не просела. А лидер рейтинга Бельгия, которая и близка не была ни к одному трофею за последние 2 года, ни на ЧМ, ни на Лиги Наций. Это всё что нужно знать об этом рейтинге.

      1
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      Рейтинг: +1477

      Snek > ivanthebest 1 час назад

      С языка сорвал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5779

      FanatSerj 2 часа назад

      Ага, надо было нашим заявятся вместо Катара в КОНКАКАФ заявляться, да еще второй состав на Кубок Африки послать, тогда бы норм было ))))

      0
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      Рейтинг: +461

      SanInstructor 2 часа назад

      Всему виной недавно прошедший КАН 2019

      0
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      Рейтинг: +813

      Стаz > SanInstructor 2 часа назад

      И за океаном турниры были

      0
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      Рейтинг: +996

      den161 2 часа назад

      рейтинг - говно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +762

      amazonaws 2 часа назад

      Сборная России НЕ упала!!!
      Её уронили чиновники ФИФА по своим американским хотелкам.
      Рейтинг ИДИОТСКИЙ и не отражает реальную силу команд!!!
      Вот чиновники ФИФА и маются ДУРЬЮ!!!

      -2
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      Рейтинг: +6339

      Вомбат > amazonaws 2 часа назад

      это считает калькулятор на основании обхъективных фактов. Другое дело, что сама программа расчета этого рейтинг не идеальна. Например, упали все команды, которые летом не играли хотя бы товарняки, и соответственно не набирали рейтинговых очков. А вот Аргентина и Колумбия, которые играли в смешном открытом чемпионате южной Америки (так себе, но все же играли), заметно поднялись. Поднялись и команды, игравшие в чемпионате Африки, хотя все мы еще помним какой там был антифутбол.

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