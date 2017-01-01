Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА

США, Иран, Северная Ирландия выше России
Что они там употребляют?
Сборная России переместилась с 43-го на 46-е место в рейтинге ФИФА.
Российская команда имеет в своем активе 1436 очков и находится на одной позиции с Австралией.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1 (1). Бельгия (1746 очков);
2 (3). Бразилия (1726);
3 (2). Франция (1718);
4 (4). Англия (1652);
5 (8). Уругвай (1637);
6 (5). Португалия (1631);
7 (6). Хорватия (1625);
8 (13). Колумбия (1622);
9 (7). Испания (1617);
10 (11). Аргентина (1610);
46 (43). Россия (1436).
С полной таблицей можно ознакомиться по ссылке.