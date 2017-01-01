Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась с 43-го на 46-е место в рейтинге ФИФА.

Российская команда имеет в своем активе 1436 очков и находится на одной позиции с Австралией.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1 (1). Бельгия (1746 очков);

2 (3). Бразилия (1726);

3 (2). Франция (1718);

4 (4). Англия (1652);

5 (8). Уругвай (1637);

6 (5). Португалия (1631);

7 (6). Хорватия (1625);

8 (13). Колумбия (1622);

9 (7). Испания (1617);

10 (11). Аргентина (1610);

46 (43). Россия (1436).

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