Главные новости дня. «Атлетико» попросил заблокировать регистрацию Гризманна, Асенсио порвал крестообразную связку

Агент Мельгарехо: «Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом».
На матче ЦСКА – «Локомотив» будет использован VAR.
«Реал»: «У Асенсио разрвыв крестообразной связки и наружного мениска».
«Атлетико» попросил Ла Лигу заблокировать регистрацию Гризманна в качестве игрока «Барселоны».
«Ювентус» обыграл «Интер» в серии пенальти. Де Лигт забил в свои ворота.
AS: Неймар может остаться в «ПСЖ» из-за финансовых запросов клуба. Парижане не рассматривают предложения от «Реала».
Воспитанник «Локомотива» с семьей попал в аварию. Ему предстоит операция, за жизнь его сестры борются врачи.
«Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте.
Каким было трансферное окно РПЛ 10 лет назад