Главные новости дня. «Атлетико» попросил заблокировать регистрацию Гризманна, Асенсио порвал крестообразную связку

Агент Мельгарехо: «Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом».

На матче ЦСКА – «Локомотив» будет использован VAR.

«Реал»: «У Асенсио разрвыв крестообразной связки и наружного мениска».

«Атлетико» попросил Ла Лигу заблокировать регистрацию Гризманна в качестве игрока «Барселоны».

«Ювентус» обыграл «Интер» в серии пенальти. Де Лигт забил в свои ворота.

AS: Неймар может остаться в «ПСЖ» из-за финансовых запросов клуба. Парижане не рассматривают предложения от «Реала».

Воспитанник «Локомотива» с семьей попал в аварию. Ему предстоит операция, за жизнь его сестры борются врачи.

«Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте.

Каким было трансферное окно РПЛ 10 лет назад