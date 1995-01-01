Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    «Атлетико» попросил Ла Лигу заблокировать регистрацию Гризманна в качестве игрока «Барселоны»

    «Атлетико» обратился к руководству Ла Лиги с просьбой не осуществлять регистрацию нападающего Антуана Гризманна в качестве игрока «Барселоны».

    Француз перешел из мадридского клуба в каталонский 12 июля. «Барселона» заплатила за 28-летнего футболиста сумму отступных в размере 120 миллионов евро. До 1 июля она составляла 200 миллионов. «Атлетико» настаивает на том, что каталонцы достигли соглашения с форвардом задолго до истечения срока действия пункта о данной сумме и требуют от «Барселоны» еще 80 миллионов.

    «Атлетико прислал нам письмо. Клуб сомневается, что нам следует предоставить Гризманну право выступать за «Барселону».

    Существует механизм, который был введен в действие, и именно клубы должны будут разрешить ситуацию. Лига не может выносить решение по этому поводу», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:32
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2866

      momwig_ 44 минуты назад

      А я говорил, что ещё не конец ;)
      Достаем попкорн, достаем!..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3011

      dinar7777dinar 1 час назад

      Не ожидал что Атлетико такие обиженные девочки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6790

      Skull_Boy 1 час назад

      Да с любым игроком согласовывают предварительные договора до окна, а дальше дело документов в которых и было прописаны разные суммы за трансфер и определенные даты, так что Атлетико вы и есть ЛОХИ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      AZ 1 час назад

      Такие нытики... Понятно чего гризман такой же плакса... ему надо было оставаться в этом автобусе и плакать дальше

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Hala Madrid 1 час назад

      Ну может так оно и было, а доказательства?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79113
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72688
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru