«Атлетико» попросил Ла Лигу заблокировать регистрацию Гризманна в качестве игрока «Барселоны»

«Атлетико» обратился к руководству Ла Лиги с просьбой не осуществлять регистрацию нападающего Антуана Гризманна в качестве игрока «Барселоны».

Француз перешел из мадридского клуба в каталонский 12 июля. «Барселона» заплатила за 28-летнего футболиста сумму отступных в размере 120 миллионов евро. До 1 июля она составляла 200 миллионов. «Атлетико» настаивает на том, что каталонцы достигли соглашения с форвардом задолго до истечения срока действия пункта о данной сумме и требуют от «Барселоны» еще 80 миллионов.

«Атлетико прислал нам письмо. Клуб сомневается, что нам следует предоставить Гризманну право выступать за «Барселону».

Существует механизм, который был введен в действие, и именно клубы должны будут разрешить ситуацию. Лига не может выносить решение по этому поводу», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.