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    Goal: «Атлетико» обратился в Ла Лигу и футбольную федерацию с целью получить от «Барселоны» за Гризманна еще 80 миллионов

    «Атлетико» обратился в Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию по поводу трансфера в «Барселону» нападающего Антуана Гризманна.

    Француз перешел в каталонский клуб 12 июля. «Барселона» заплатила за него 120 миллионов отступных. Теперь же мадридцы пытаются добиться от каталонцев выплаты еще 80 миллионов, так как считают, что «Барселона» достигла соглашения с Гризманном, когда сумма отступных за него составляла 200 миллионов (этот пункт в контракте 28-летнего игрока действовал до 1 июля).

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо утверждает, что у него есть доказательства нарушений «Барселоны», и намерен получить то, на что, по мнению мадридцев, у клуба есть право.

    Кроме того, «Атлетико» планировал передать данное дело в ФИФА, в надежде, что руководящий орган мирового футбола сможет принять решение в их пользу. Но в организации мадридцам сообщили, что спор между двумя клубами из одной футбольной федерации не входит в юрисдикцию ФИФА.

    Рассмотрение дела должно состояться в четверг, 25 июля.

    Источник: Goal

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +717

      Мы ЦСКА 14 минут назад

      Подааа-а-ай те.... Мисье... жеремэ па син жюр....

      0
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      Рейтинг: +1603

      SarJr 54 минуты назад

      Полная дичь. Ну договорились, иииии. Он же все это время был их игроком, какие претензии?! Если они таки этого добьются, это будет полная победа бреда и современного тупизма над здравым смыслом.....

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      Рейтинг: +379

      ФК_Полоцк > SarJr 27 минут назад

      Да не добьются ничего. На словах он и с Реалом мог договориться) А юридически все как надо.

      0
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      Рейтинг: +6758

      Skull_Boy 55 минут назад

      Смешно и только, сами лоханулись и теперь до свидания

      0
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      Рейтинг: +636

      VVadic 1 час назад

      Пошла жара) Мыльная опера продолжается. Ну интересно же!!!

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