Goal: «Атлетико» обратился в Ла Лигу и футбольную федерацию с целью получить от «Барселоны» за Гризманна еще 80 миллионов

«Атлетико» обратился в Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию по поводу трансфера в «Барселону» нападающего Антуана Гризманна.

Француз перешел в каталонский клуб 12 июля. «Барселона» заплатила за него 120 миллионов отступных. Теперь же мадридцы пытаются добиться от каталонцев выплаты еще 80 миллионов, так как считают, что «Барселона» достигла соглашения с Гризманном, когда сумма отступных за него составляла 200 миллионов (этот пункт в контракте 28-летнего игрока действовал до 1 июля).

Президент «Атлетико» Энрике Сересо утверждает, что у него есть доказательства нарушений «Барселоны», и намерен получить то, на что, по мнению мадридцев, у клуба есть право.

Кроме того, «Атлетико» планировал передать данное дело в ФИФА, в надежде, что руководящий орган мирового футбола сможет принять решение в их пользу. Но в организации мадридцам сообщили, что спор между двумя клубами из одной футбольной федерации не входит в юрисдикцию ФИФА.

Рассмотрение дела должно состояться в четверг, 25 июля.