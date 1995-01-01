Гризманн – игрок «Барселоны»

«Барселона» объявила о переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Вы ждали этого», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Это отступные в контракте француза, которые выплатила «Барса».

Гризманн подписал пятилетний контракт с клаусулой 800 миллионов.

28-летний форвард выступал за «Атлетико» с 2014 года.

В составе мадридцев Гризманн сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.