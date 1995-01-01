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    Гризманн – игрок «Барселоны»

    «Барселона» объявила о переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Вы ждали этого», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

    Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Это отступные в контракте француза, которые выплатила «Барса».

    Гризманн подписал пятилетний контракт с клаусулой 800 миллионов.

    • 28-летний форвард выступал за «Атлетико» с 2014 года.
    • В составе мадридцев Гризманн сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      915343030 5 минут назад

      Как Коутиньо, новость бомба а реальность хуже ожидании )

      0
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      Рейтинг: +967

      AZ 10 минут назад

      По мне так он Барсе не нужен...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3083

      dinar7777dinar > AZ 18 секунд назад

      почему?

      0
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      Рейтинг: +8105

      DeStar 14 минут назад

      ну гуд) барса усилилась не хило)

      2
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      Рейтинг: +3083

      dinar7777dinar > DeStar 12 минут назад

      ну и вы не плохо так тоже )))

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      Рейтинг: +3083

      dinar7777dinar 15 минут назад

      Ну все норм .

      0
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      Рейтинг: +1994

      Dgad 26 минут назад

      Наконец то это свершилось, рад больше не тому что он перешел в Барселону а тому что теперь перестанут мусолить эту тему

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