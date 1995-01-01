Гризманн – игрок «Барселоны»

Как Коутиньо, новость бомба а реальность хуже ожидании )
«Барселона» объявила о переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Вы ждали этого», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.
Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Это отступные в контракте француза, которые выплатила «Барса».
Гризманн подписал пятилетний контракт с клаусулой 800 миллионов.
- 28-летний форвард выступал за «Атлетико» с 2014 года.
- В составе мадридцев Гризманн сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.