«Реал»: «У Асенсио разрвыв крестообразной связки и наружного мениска»

Ух нифига себе! Жаль парня.
«Реал» опубликовал результаты обследования полузащитника Марко Асенсио.
23-летний футболист получил травму в матче международного кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, 3:2 – по пенальти).
У испанца диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. В ближайшие несколько дней хавбек перенесет операцию.
- Асенсио перешел в мадридский клуб из «Мальорки» в 2015 году за 3,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел за «Реал» 44 матча, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.