«Реал»: «У Асенсио разрвыв крестообразной связки и наружного мениска»

«Реал» опубликовал результаты обследования полузащитника Марко Асенсио.

23-летний футболист получил травму в матче международного кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, 3:2 – по пенальти).

У испанца диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. В ближайшие несколько дней хавбек перенесет операцию.