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    «Реал»: «У Асенсио разрвыв крестообразной связки и наружного мениска»

    «Реал» опубликовал результаты обследования полузащитника Марко Асенсио.

    23-летний футболист получил травму в матче международного кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, 3:2 – по пенальти).

    У испанца диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. В ближайшие несколько дней хавбек перенесет операцию.

    • Асенсио перешел в мадридский клуб из «Мальорки» в 2015 году за 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел за «Реал» 44 матча, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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