AS: Неймар может остаться в «ПСЖ» из-за финансовых запросов клуба. Парижане не рассматривают предложения от «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить выступать за французский клуб в новом сезоне.

Как утверждает AS со ссылкой на L'Equipe, парижане не заинтересованы во включении в сделку по бразильцу каких-либо игроков клубами, желающими его приобрести. По информации СМИ, на футболиста претендуют «Барселона» и «Реал». Единственный вариант, который рассматривает «ПСЖ», – продажа форварда за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить парижанам включить в сделку по Неймару Ивана Ракитича, Филиппа Коутиньо, Усмана Дембеле или Самуэля Умтити. Но французов это не устраивает. Клуб готов отпустить игрока только за ту же сумму, которая была заплачена за него каталонцам в 2017 году.

Кроме того, «ПСЖ» не интересуют любые предложения от «Реала». Ранее стало известно, что мадридцы готовы заплатить за Неймара 90 миллионов евро и отдать полузащитника Гарета Бэйла.

Наиболее вероятным развитием событий считается, что бразилец останется в «ПСЖ», так как ни «Барселона», ни «Реал», скорее всего, не захотят платить 222 миллиона евро, требуемые парижанами.