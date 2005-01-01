Воспитанник «Локомотива» с семьей попал в аварию. Ему предстоит операция, за жизнь его сестры борются врачи

Воспитанник академии «Локомотива» 2005 года рождения Даниил Секач вместе со своей семьей попал в автоаварию.

ДПТ произошло 19 июля. На трассе около Кисловодска в машину, в которой ехали Даниил, его родители и младшая сестра Яна, врезался выехавший на встречную полосу BMW. В результате случившегося родители футболиста вместе с сестрой оказались в реанимации.

В настоящее время состояние родителей Секача улучшилось, но они продолжают находиться в больнице, где им предстоит продолжительное лечение. Яну же перевели в краевую детскую больницу. Сейчас доктора борются за ее жизнь.

Все пострадавшие получили множественные переломы, разрывы внутренних органов и многочисленные повреждения. У Даниила травма лицевого отдела черепа. В данный момент он находится в Москве, где в ближайшее время будет прооперирован.

«ФК «Локомотив» оказывает всестороннюю поддержку и будет содействовать всей семье до полной реабилитации.

Также надеемся, что расследование данного происшествия будет объективным, и виновник происшествия понесет наказание в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении московского клуба.