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    Воспитанник «Локомотива» с семьей попал в аварию. Ему предстоит операция, за жизнь его сестры борются врачи

    Воспитанник академии «Локомотива» 2005 года рождения Даниил Секач вместе со своей семьей попал в автоаварию.

    ДПТ произошло 19 июля. На трассе около Кисловодска в машину, в которой ехали Даниил, его родители и младшая сестра Яна, врезался выехавший на встречную полосу BMW. В результате случившегося родители футболиста вместе с сестрой оказались в реанимации.

    В настоящее время состояние родителей Секача улучшилось, но они продолжают находиться в больнице, где им предстоит продолжительное лечение. Яну же перевели в краевую детскую больницу. Сейчас доктора борются за ее жизнь.

    Все пострадавшие получили множественные переломы, разрывы внутренних органов и многочисленные повреждения. У Даниила травма лицевого отдела черепа. В данный момент он находится в Москве, где в ближайшее время будет прооперирован.

    «ФК «Локомотив» оказывает всестороннюю поддержку и будет содействовать всей семье до полной реабилитации.

    Также надеемся, что расследование данного происшествия будет объективным, и виновник происшествия понесет наказание в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении московского клуба.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5110

      батог 25 минут назад

      "Бэха"-это диагноз! Всем здоровья !!!!!

      2
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      Рейтинг: +2486

      RotBerg 27 минут назад

      Здоровья всей семье!!!

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