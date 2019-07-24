Агент Мельгарехо: «Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом»

Лучшие из худших уходят, а Мелкадзы с Ташаевыми остаются. Какая-то совсем бадяга со Спартаком творится.
Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, не исключил ухода парагвайца из московского клуба в это трансферное окно.
«Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве.
Но на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – сказал Апплеярд.
- Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
- В составе красно-белых 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.