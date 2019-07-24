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    Агент Мельгарехо: «Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом»

    Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, не исключил ухода парагвайца из московского клуба в это трансферное окно.

    «Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве.

    Но на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – сказал Апплеярд.

    • Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 миллиона евро.
    • В составе красно-белых 28-летний футболист провел 98 матчей, забил 16 голов, сделал 11 результативных передач, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +681

      Boeung777 25 минут назад

      Лучшие из худших уходят, а Мелкадзы с Ташаевыми остаются. Какая-то совсем бадяга со Спартаком творится.

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