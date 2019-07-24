Агент Мельгарехо: «Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом»

Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, не исключил ухода парагвайца из московского клуба в это трансферное окно.

«Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве.

Но на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – сказал Апплеярд.