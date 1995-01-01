МКЧ. «Ювентус» обыграл «Интер» в серии пенальти. Де Лигт забил в свои ворота

«Ювентус» победил «Интер» в матче международного кубка чемпионов.

Основное время встречи завершилось вничью: сначала новичок туринцев защитник Матейс де Лигт отправил мяч в собственные ворота, а позже нападающий Криштиану Роналду счет сравнял.

В серии пенальти «Ювентус» оказался сильнее – 4:2.

В следующем матче турнира «Ювентус» сыграет против «Атлетико», а «Интер» – с «Тоттенхэмом».

Международный кубок чемпионов

Ювентус (Турин, Италия) – Интер (Милан, Италия) – 1:1 (4:2 – по пенальти)

Голы: 0:1 – де Лигт, 10 (автогол); 1:1 – Роналду, 68.