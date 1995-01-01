Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    МКЧ. «Ювентус» обыграл «Интер» в серии пенальти. Де Лигт забил в свои ворота

    «Ювентус» победил «Интер» в матче международного кубка чемпионов.

    Основное время встречи завершилось вничью: сначала новичок туринцев защитник Матейс де Лигт отправил мяч в собственные ворота, а позже нападающий Криштиану Роналду счет сравнял.

    В серии пенальти «Ювентус» оказался сильнее – 4:2.

    В следующем матче турнира «Ювентус» сыграет против «Атлетико», а «Интер» – с «Тоттенхэмом».

    Международный кубок чемпионов

    Ювентус (Турин, Италия) – Интер (Милан, Италия) – 1:1 (4:2 – по пенальти)

    Голы: 0:1 – де Лигт, 10 (автогол); 1:1 – Роналду, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5510

      mihail200606 39 минут назад

      Пацанчик при..уел наверное с такого дебюта))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3012

      dinar7777dinar 1 час назад

      Де Лигт красава . Дальше больше .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      AZ 1 час назад

      Де Лигт батя) Он до сих пор наверное думает что играет против ювентуса)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1792

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ну так тренировка, не заменили бы хандановича на хз кого то бы выиграли.
      P.s Рабью вообще нулевый я хз че там у него мамаша слюной брызжала что он у нее топ...просто никакущий игрок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10037

      Garrincha58 1 час назад

      опять Криштиану

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79113
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72688
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru