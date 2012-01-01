Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфинал

    Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1.

    В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар Алжир.

    Кубок Африки. Плей-офф. 1/4 финала

    Нигерия – ЮАР – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чуквуезе, 27; 1:1 – Зунгу, 71; 2:1 – Трост-Эконг, 89.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru