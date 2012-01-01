Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфинал

Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1.
В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар – Алжир.
Кубок Африки. Плей-офф. 1/4 финала
Голы: 1:0 – Чуквуезе, 27; 1:1 – Зунгу, 71; 2:1 – Трост-Эконг, 89.
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Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1.
В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар – Алжир.
Кубок Африки. Плей-офф. 1/4 финала
Голы: 1:0 – Чуквуезе, 27; 1:1 – Зунгу, 71; 2:1 – Трост-Эконг, 89.