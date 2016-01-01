Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Главные новости дня. «Локомотив» – обладатель Суперкубка, Аргентина с удаленным Месси выиграла «бронзу» на Кубке Америки

    Джорджевич и Мак могут стать игроками «Рубина».

    Защитником «Рубина» Абдуллиным интересуется «Зенит».

    Миллер и Миниханов решат вопрос по Сутормину.

    «Зенит» может совершить обмен игроков с «Селтиком».

    «Спартак» расстался с Боккетти.

    «Локомотив» выиграл у «Зенита» матч за Суперкубок России.

    Вальдес может вернуться в «Барселону».

    Египет вылетел в 1/8 финала домашнего Кубка Африки.

    Месси и Медель получили по красной карточке в матче за третье место Кубка Америки.

    Аргентина – обладатель бронзовых медалей Кубка Америки.

    Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:03
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2696

      Yev 1 час назад

      Месси заслужил золото, в личном зачете, но в командном достаточно и золото.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +620

      petr69 1 час назад

      Заслужил, заслужил конечно Месси бронзу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72229
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru