Главные новости дня. «Локомотив» – обладатель Суперкубка, Аргентина с удаленным Месси выиграла «бронзу» на Кубке Америки

Джорджевич и Мак могут стать игроками «Рубина».

Защитником «Рубина» Абдуллиным интересуется «Зенит».

Миллер и Миниханов решат вопрос по Сутормину.

«Зенит» может совершить обмен игроков с «Селтиком».

«Спартак» расстался с Боккетти.

«Локомотив» выиграл у «Зенита» матч за Суперкубок России.

Вальдес может вернуться в «Барселону».

Египет вылетел в 1/8 финала домашнего Кубка Африки.

Месси и Медель получили по красной карточке в матче за третье место Кубка Америки.

Аргентина – обладатель бронзовых медалей Кубка Америки.

Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»