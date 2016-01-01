Главные новости дня. «Локомотив» – обладатель Суперкубка, Аргентина с удаленным Месси выиграла «бронзу» на Кубке Америки

Месси заслужил золото, в личном зачете, но в командном достаточно и золото.
Джорджевич и Мак могут стать игроками «Рубина».
Защитником «Рубина» Абдуллиным интересуется «Зенит».
Миллер и Миниханов решат вопрос по Сутормину.
«Зенит» может совершить обмен игроков с «Селтиком».
«Спартак» расстался с Боккетти.
«Локомотив» выиграл у «Зенита» матч за Суперкубок России.
Вальдес может вернуться в «Барселону».
Египет вылетел в 1/8 финала домашнего Кубка Африки.
Месси и Медель получили по красной карточке в матче за третье место Кубка Америки.
Аргентина – обладатель бронзовых медалей Кубка Америки.
Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»