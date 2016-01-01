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    Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

    Два игрока «Зенита» этим летом могут оказаться в «Рубине», сообщает «Спорт Бизнес Online».

    По информации источника, из Санкт-Петербурга в Казань могут перебраться полузащитник Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич.

    Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».

    • В прошлом сезоне Джорджевич на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», сыграл 27 матчей, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.
    • Мак в минувшем кампании провел 35 матчей в составе «Зенита», в которых отличился шестью голами и пятью ассистами.

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9621

      slavutiq70 17 минут назад

      Эх темны дела твои,,,Зенитушка,,,

      1
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      Рейтинг: +1236

      Фанат Рубина 23 минуты назад

      «ЭкСпорт»: Пиарщики «Зенита» разрабатывают концепцию, целью которой является максимальное нивелирование хайпа, возникшего вокруг дела Сутормина

      В ближайшее время увидят свет проплаченные материалы, «объясняющие» общественности легитимность грязного трансфера. «Рубину» и «Оренбургу» уже обещаны преференции в виде игроков и финресурсов. Траванув российский футбол едким газом, «голубая» госкорпорация вновь решила заняться благотворительностью

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      Рейтинг: +1236

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 22 минуты назад

      пид***сы голубые!

      1
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      Рейтинг: +479

      В даль смотрящий 1 час назад

      Если и отдавать в аренду игроков Зенита, то в клубы где хотя бы могли бы платить им половину зарплаты. У Рубина финансы поют романсы, поэтому пока аренда игроков и подписывают молодёжь или свободных агентов.

      2
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      Рейтинг: +1236

      Фанат Рубина > В даль смотрящий 1 час назад

      ПНХ ты и твой х*йнит!

      1
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      Рейтинг: +959

      волчарик > В даль смотрящий 1 час назад

      Только продавать,надо легионерскую заявку подчистить под новых.

      2
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      ...
      Рейтинг: +479

      В даль смотрящий > волчарик 36 минут назад

      Нет особо желающих пойти на снижение в зарплате, а в Зените они заоблачные. Поэтому трудно продать даже легендарного гения Заболотного, не хочет терять в зарплате. А где ему положат 1,2 млн. евро?

      1
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      Рейтинг: +479

      В даль смотрящий > Фанат Рубина 33 минуты назад

      Это ты будешь в @опе и фанатеть, кушая чак-чак.

      0
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      Рейтинг: +1236

      Фанат Рубина 1 час назад

      если на постоянно основе, но не АРЕНдЫ будет честно, если аренда то зенит кусок дерьма!

      0
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      Рейтинг: +959

      волчарик > Фанат Рубина 1 час назад

      А кто мешает купить?

      1
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      Рейтинг: +1236

      Фанат Рубина > волчарик 1 час назад

      а вы не ох**ли ли воровать игрока который уже подписал контракт бл**ь пользуясь админресурсом!

      1
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      Рейтинг: +2807

      BarStep > Фанат Рубина 1 час назад

      Ещё плюсуй 6 очков для Зенита.., это же твоя темка!?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4687

      _Marqella_ 1 час назад

      "Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина",.....ужас какой....только не в Рубин...)) Лучше уж в Сочи,Тмбов и т.д.татары в этом году покинут РПЛ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +959

      волчарик 1 час назад

      Ха ха угораю,где фанат Рубина? Еще 6 очков в табличку.

      0
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      Рейтинг: +4687

      _Marqella_ > волчарик 1 час назад

      да,да,да он нервно курит в сторонке....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5058

      prezent2017 1 час назад

      Лучше пусть в Тулу переходят, она в ЛЕ и тренер нормальный. А Рубин местные власти списали в утиль.

      2
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