Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Два игрока «Зенита» этим летом могут оказаться в «Рубине», сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации источника, из Санкт-Петербурга в Казань могут перебраться полузащитник Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич.

Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».