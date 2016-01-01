Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Эх темны дела твои,,,Зенитушка,,,
Два игрока «Зенита» этим летом могут оказаться в «Рубине», сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации источника, из Санкт-Петербурга в Казань могут перебраться полузащитник Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич.
Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
- В прошлом сезоне Джорджевич на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», сыграл 27 матчей, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.
- Мак в минувшем кампании провел 35 матчей в составе «Зенита», в которых отличился шестью голами и пятью ассистами.