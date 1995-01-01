Сутормин близок к трансферу в «Зенит» из «Рубина». Игрок перешел туда шесть дней назад

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин может вновь сменить клуб. В июне футболист покинул «Оренбург», а в ближайшее время, по информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, пополнит «Зенит».

«Это невероятно, но Сутормин перейдeт в «Зенит». Причeм на тех же условиях, на которых перешeл в Рубин. Петербуржцам удалось убедить всех», – написал Егоров.