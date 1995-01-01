Сутормин близок к трансферу в «Зенит» из «Рубина». Игрок перешел туда шесть дней назад

Да пошлите куда подальше этот звенит, не ужели футбол не интересует, сразу за деньгами бегают, рубин подальше послать не может что ли, тряпки они тоже продажные. РФС тоже тряпки
Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин может вновь сменить клуб. В июне футболист покинул «Оренбург», а в ближайшее время, по информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, пополнит «Зенит».
«Это невероятно, но Сутормин перейдeт в «Зенит». Причeм на тех же условиях, на которых перешeл в Рубин. Петербуржцам удалось убедить всех», – написал Егоров.
- Контракт Сутормина с «Рубином» действует до 2023 года.
- В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость Сутормина – 3,5 миллиона евро.