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    Сутормин близок к трансферу в «Зенит» из «Рубина». Игрок перешел туда шесть дней назад

    Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин может вновь сменить клуб. В июне футболист покинул «Оренбург», а в ближайшее время, по информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, пополнит «Зенит».

    «Это невероятно, но Сутормин перейдeт в «Зенит». Причeм на тех же условиях, на которых перешeл в Рубин. Петербуржцам удалось убедить всех», – написал Егоров.

    • Контракт Сутормина с «Рубином» действует до 2023 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость Сутормина – 3,5 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      Davids 26 6 минут назад

      Да пошлите куда подальше этот звенит, не ужели футбол не интересует, сразу за деньгами бегают, рубин подальше послать не может что ли, тряпки они тоже продажные. РФС тоже тряпки

      0
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      Рейтинг: +9857

      Garrincha58 8 минут назад

      хрень какая то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1835

      Черкизовский Кот 15 минут назад

      Помнится, лет 10 назад в Англии один парень за сезон сменил 4 клуба из 4 английских дивизионов, в том числе из АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +97

      Dmitriy.Rosso 21 минуту назад

      Очередная махинация.

      2
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      Рейтинг: +954

      алдан2014 26 минут назад

      Печально.Очень печально если и правда перейдёт

      1
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      Рейтинг: +1016

      латунный сепаратист 29 минут назад

      беспредел.лимит в действии.

      4
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