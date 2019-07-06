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    Суперкубок России. «Локомотив» обыграл «Зенит», у Алексея Миранчука дубль

    «Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России со счетом 3:2. Два гола забил полузащитник московского клуба Алексей Миранчук, его второй гол стал победным.

    В добавленное время полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил красную карточку.

    Суперкубок России

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 6; 1:1 – Азмун, 45+2; 2:1 – Азмун, 52; 2:2 – Алексей Миранчук, 79; 2:3 – Алексей Миранчук, 82.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Смольников, Жирков, Нобоа (Ерохин, 46), Оздоев, Ригони (Мак, 86), Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77), Дриусси.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Идову, 84), Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Эдер, 67), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Крыховяк, Смолов.

    Предупреждения: Смольников, 51; Оздоев, 68 – Живоглядов, 19.

    Удаление: Оздоев, 90+2 – нет.

    «Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии138
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      Рейтинг: +6298

      ufos73 5 минут назад

      Видео на утюг снимали?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21936

      zra78 > ufos73 3 минуты назад

      Видать ТВ бригада из Питера :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      zabvo9406 5 минут назад

      Свой лучший футбол зенит показывал при Садырине в 1985 и Адвокате, все остальное какашка!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1120

      Антон bx14e > zabvo9406 3 минуты назад

      Да,команда Адвоката была хороша!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30936

      MaxRnD > zabvo9406 1 минуту назад

      При Садырине и ЦСКА не хило показывал - золотой дубль 1991

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6881

      parevg 5 минут назад

      Раньше была реклама: не все в мире можно купить, для всего остального есть мастеркард.
      Или примерно так...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      Джой 5 минут назад

      Надо создать подкаст,с темой Миранчуки украли кубок у Зенита,как это было:
      Локо с Победой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      vladik12 5 минут назад

      Немытые - они и есть немытые).
      Вон, идите подберите рэкетом очередного Сутормина, Херомина, Фигомина - может, отмоют вас хоть чуть-чуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1480

      giluxa1963 8 минут назад

      Палыча с победой

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1868

      Рубинище 10 минут назад

      Матч вовремя прошёл для Зенита. Лунёв 1й и 3й голы - на его совести-сдал сильно. Аздоева гнать из команды-все пасы только назад и поперёк, пару раз чуть не перехватили. Мака продавать, как и Луку Дж. уровень команд 2й восьмёрки. Зениту Бариоса не хватало очень и без Азмуна ничего не могут.
      Локо с победой - заслужили

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +579

      Джой > Рубинище 7 минут назад

      Все по делу сказал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1120

      Антон bx14e > Рубинище 1 минуту назад

      Ну а первый то ПОЧЕМУ на его совести? Когда у Смолова редко,но получаются пушечно-точные удары,тем более с близкого расстояния,куда деваться то!?..ближний угол,или далекий,тут звездец) руки отобьешь))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9885

      Garrincha58 > Рубинище 1 минуту назад

      да против правды не попрёшь тут ведь дело не в Сперкубке тут дело в игре а игры нет и неизвестно когда будет скоро ЛЧ а ЧР смотреть неинтересно особенно когда играют Зенит- Тамбов или Зенит- Сочи и много других а ещё хотят расширять лигу чтобы таких матчей было ещё больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +620

      petr69 13 минут назад

      Кроме мощи физической у Дзюбы ни хрена нет

      5
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      ...
      Рейтинг: +9885

      Garrincha58 > petr69 12 минут назад

      Азмун же сказал что он колхозник

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      vladik12 14 минут назад

      Думаю, вся футбольная Россия сегодня была за "Локо" и Палыча.
      ШАТАТЬ "зинит", ШАТАТЬ!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4756

      Антибиотик > vladik12 11 минут назад

      Пусть Зенит со своими деньгами почувствует всенародную любовь)) А то привыкли на всех смотреть свысока.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2963

      владимир миронов 16 минут назад

      Миранчуки в очередной раз доказали, что нельзя их разлучать в сборной.

      5
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      ...
      Рейтинг: +21936

      zra78 > владимир миронов 13 минут назад

      Когда ни будь до усов надежды это дойдёт,надеюсь

      5
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      ...
      Рейтинг: +9885

      Garrincha58 > владимир миронов 13 минут назад

      но упёртый усатый другого мнения

      2
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