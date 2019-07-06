Суперкубок России. «Локомотив» обыграл «Зенит», у Алексея Миранчука дубль

«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России со счетом 3:2. Два гола забил полузащитник московского клуба Алексей Миранчук, его второй гол стал победным.

В добавленное время полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил красную карточку.

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 6; 1:1 – Азмун, 45+2; 2:1 – Азмун, 52; 2:2 – Алексей Миранчук, 79; 2:3 – Алексей Миранчук, 82.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Смольников, Жирков, Нобоа (Ерохин, 46), Оздоев, Ригони (Мак, 86), Дзюба, Азмун (Джорджевич, 77), Дриусси.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Идову, 84), Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Эдер, 67), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Предупреждения: Смольников, 51; Оздоев, 68 – Живоглядов, 19.

Удаление: Оздоев, 90+2 – нет.

«Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема