Хавбек «Селтика» Рогич может перейти в «Зенит» в обмен на Джорджевича

«Зенит» по-прежнему претендует на полузащитника «Селтика» Тома Рогича. Чемпионы России рассматривают вопрос с обменом футболиста на форварда Луку Джорджевича.

Чемпионы Шотландии хотят заработать на продаже футболиста не менее 15-ти миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что Джорджевич может перейти в «Рубин».