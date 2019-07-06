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    Хавбек «Селтика» Рогич может перейти в «Зенит» в обмен на Джорджевича

    «Зенит» по-прежнему претендует на полузащитника «Селтика» Тома Рогича. Чемпионы России рассматривают вопрос с обменом футболиста на форварда Луку Джорджевича.

    Чемпионы Шотландии хотят заработать на продаже футболиста не менее 15-ти миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что Джорджевич может перейти в «Рубин».

    • В прошлом сезоне Рогич забил пять голов и отдал шесть ассистов в 35 играх всех турниров.
    • Его контракт рассчитан до мая 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 2,75 миллионов евро.
    • Джорджевич прошлый сезон провел на правах аренды в «Арсенале».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +547

      Boeung777 33 минуты назад

      Стоит 2,75 евро, а хотят 15 фунтов? Это только Зениту могут впарить.

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