Хавбек «Селтика» Рогич может перейти в «Зенит» в обмен на Джорджевича

Стоит 2,75 евро, а хотят 15 фунтов? Это только Зениту могут впарить.
«Зенит» по-прежнему претендует на полузащитника «Селтика» Тома Рогича. Чемпионы России рассматривают вопрос с обменом футболиста на форварда Луку Джорджевича.
Чемпионы Шотландии хотят заработать на продаже футболиста не менее 15-ти миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что Джорджевич может перейти в «Рубин».
- В прошлом сезоне Рогич забил пять голов и отдал шесть ассистов в 35 играх всех турниров.
- Его контракт рассчитан до мая 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 2,75 миллионов евро.
- Джорджевич прошлый сезон провел на правах аренды в «Арсенале».