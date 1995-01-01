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    The Sun: «Зенит» интересуется Рогичем, «Селтик» рассчитывает на 15 миллионов

    Полузащитник «Селтика» Том Рогич может продолжить карьеру в России, сообщает шотландский отдел таблоида The Sun.

    По информации источника, интерес к 26-летнему австралийцу проявляет «Зенит».

    Чемпионы Шотландии хотят заработать на продаже футболиста не менее 15-ти миллионов фунтов. Победители прошлого розыгрыша РПЛ рассчитывают на сумму в 9 миллионов.

    • В прошлом сезоне Рогич забил пять голов и отдал шесть ассистов в 35 играх всех турниров.
    • Его контракт рассчитан до мая 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 2,75 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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