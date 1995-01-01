The Sun: «Зенит» интересуется Рогичем, «Селтик» рассчитывает на 15 миллионов

Полузащитник «Селтика» Том Рогич может продолжить карьеру в России, сообщает шотландский отдел таблоида The Sun.

По информации источника, интерес к 26-летнему австралийцу проявляет «Зенит».

Чемпионы Шотландии хотят заработать на продаже футболиста не менее 15-ти миллионов фунтов. Победители прошлого розыгрыша РПЛ рассчитывают на сумму в 9 миллионов.