The Sun: «Зенит» интересуется Рогичем, «Селтик» рассчитывает на 15 миллионов

Полузащитник «Селтика» Том Рогич может продолжить карьеру в России, сообщает шотландский отдел таблоида The Sun.
По информации источника, интерес к 26-летнему австралийцу проявляет «Зенит».
Чемпионы Шотландии хотят заработать на продаже футболиста не менее 15-ти миллионов фунтов. Победители прошлого розыгрыша РПЛ рассчитывают на сумму в 9 миллионов.
- В прошлом сезоне Рогич забил пять голов и отдал шесть ассистов в 35 играх всех турниров.
- Его контракт рассчитан до мая 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 2,75 миллионов евро.