«БИЗНЕС Online»: вопрос о трансфере Сутормина в «Зенит» решался на уровне Миллера и Минниханова

Футболист «Рубина» Алексей Сутормин, по сведениям СМИ, вскоре перейдет в «Зенит». При этом игроком казанцев полузащитник стал на прошлой неделе, совершив трансфер из «Оренбурга».

Руководство «Газпрома», титульного спонсора «Зенита», было разозлено, что хавбек перешел в «Рубин». На текущей неделе в ситуацию вмешались председатель правления госкорпорации Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На их уровне было решено, что Сутормин перейдет из «Рубина» в «Зенит».