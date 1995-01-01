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    «БИЗНЕС Online»: вопрос о трансфере Сутормина в «Зенит» решался на уровне Миллера и Минниханова

    Футболист «Рубина» Алексей Сутормин, по сведениям СМИ, вскоре перейдет в «Зенит». При этом игроком казанцев полузащитник стал на прошлой неделе, совершив трансфер из «Оренбурга».

    Руководство «Газпрома», титульного спонсора «Зенита», было разозлено, что хавбек перешел в «Рубин». На текущей неделе в ситуацию вмешались председатель правления госкорпорации Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На их уровне было решено, что Сутормин перейдет из «Рубина» в «Зенит».

    • Контракт Сутормина с «Рубином» действует до 2023 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость Сутормина – 3,5 миллиона евро.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1217

      РМЗ 47 минут назад

      Прям как Спартак , всех себе забирал , а не перейдёшь , по этапу пойдёшь лес вылить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2482

      arzamas 1 час назад

      Миллеру с Миннихановым больше делать нечего?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3283

      nik55 1 час назад

      включился админ-ресурс и бомжи это делают не первый раз

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      САДЫЧОК 1 час назад

      А продайте лучше ( хотя , конечно такой балласт никому не нужен ) Миллера и Минниханова !

      6
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      Рейтинг: +961

      волчарик 1 час назад

      Страсти то какие. Я ничего не перепутал-Месси поделить не могут?

      2
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      Рейтинг: +1243

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну если минненханов решил вмешаться значит сутора будет в зените, потому что это индюк мастер убивать рубин!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2859

      Viper for CSKA 2 часа назад

      А говорят крепостное право отменили) По сути, один барин захотел, договорился с другим, и вот талантливый крестьянин уже в его труппе состоит. Любопытно, как отреагирует виновник торжества. Удовлетворится ли он полученными деньгами или вспомнит о такой мелочи как подписанный трудовой договор и связанные с ним обязательства.

      7
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      Рейтинг: +6288

      ufos73 2 часа назад

      Футболист это не вешь! И на месте Сутомирина я бы послал нах обоих!

      7
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      Рейтинг: +122

      RealGirl61 > ufos73 2 часа назад

      тот случай,когда я согласна! Конечно,сделку провернули за спиной Зенита,но и Сутормину нужно думать головой ,а не полагаться на агента .

      1
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      Рейтинг: +671

      FaTeK1945ru > ufos73 1 час назад

      ...я сомневаюсь в Вашем посыле,но если у Вас есть,за спиной,кто-то...

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      Рейтинг: +1243

      Фанат Рубина > RealGirl61 1 час назад

      а кому оку вообще зенит относится в этой сделке..
      вести переговоры должны были оренбург и рубин..

      и если зенит тут относится значит в лиге рпл фк оренбург не имеет право участвовать, потому что 2 клуба от одного рук-ва быть не должно в лиге!

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      Рейтинг: +6288

      ufos73 > FaTeK1945ru 36 минут назад

      А зачем мне кто то за спиной? Я сам могу определять свою жизнь кажется... Или в нашей стране ввели рабство???

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