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    Защитник «Рубина» Абдуллин может перейти в «Зенит»

    Футболист «Рубина» Раиль Абдуллин может сменить клуб летом. На игрока претендует «Зенит», куда из Казани в ближайшее время должен перейти полузащитник Алексей Сутормин.

    Известно, что на этой неделе в трансферные взаимоотношения «Зенита» и «Рубина» вмешались председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

    • Абдуллин – воспитанник «Рубина», за первую команду провел два матча.
    • Защитник дебютировал за первую команду в победном матче с «Зенитом».
    • На рынке Абдуллин оценивается в 250 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9055

      vladimir-7 16 минут назад

      Что-то Зенит набирает безразмерный состав игроков из команд РПЛ,
      ослабляя соперников, а легионеров наверно готовится продавать. Куда
      им столько игроков?

      1
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      Рейтинг: +4713

      Антибиотик 35 минут назад

      Ха, сначала рубиноиды самым подлым образом уводят игрока у Локомотива, потом другого игрока у Зенита, а теперь казанские болельщики заныли))) Это у нас в РЖД мямля сидит и рот не раскроет, а тут что Миллер скажет, то и будете делать) Бог шельму метит.

      0
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      Рейтинг: +1243

      Фанат Рубина > Антибиотик 27 минут назад

      у вас было с хвичей подписанное соглашение? нет, так что идите на***!

      он был свободным агентом Рубин предложил он пошел...

      так же было сделано и с оренбургом но просто Зенытики оху//// совсем..
      в открытую админресурс включили, и спалились то что оренбург под них ходит и сливает игры им..

      1
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      Рейтинг: +4713

      Антибиотик > Фанат Рубина 22 минуты назад

      Это ты иди туда, куда посылаешь. Вы, как шакалы, работаете без селекционеров, набрали уголовников в отдел и те тупо не напрягаясь, воруют игроков у других клубов просто работая с продажными агентами. Вести борьбу за игроков нужно в открытую, а не как крысы, а вы и есть настоящие крысы. Фу, даже противно с тобой разговаривать, пшёл вон!

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      Рейтинг: +13266

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Замена на лавке Набиуллину. Хрен поймёшь, что за бизнес у них.

      1
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      Рейтинг: +935

      Миша13 1 час назад

      Нафиг он нужен..

      1
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      Рейтинг: +509

      policepnz 1 час назад

      Из Руб на в Зенит дорожка как 12 лет протоптана

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      Рейтинг: +1243

      Фанат Рубина 1 час назад

      а может бл**ь весь рубин в зенит перевести!
      и вернуть анжи в пл?

      2
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      Рейтинг: +572

      Джой > Фанат Рубина 1 час назад

      В Казани уже наверно ненавидят Зенит)

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