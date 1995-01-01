Защитник «Рубина» Абдуллин может перейти в «Зенит»

Футболист «Рубина» Раиль Абдуллин может сменить клуб летом. На игрока претендует «Зенит», куда из Казани в ближайшее время должен перейти полузащитник Алексей Сутормин.

Известно, что на этой неделе в трансферные взаимоотношения «Зенита» и «Рубина» вмешались председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.