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    Сборная Аргентины вылетит из Кубка Америки, если не обыграет Катар

    Аргентина сыграла вничью с Парагваем в матче второго тура группового этапа Кубка Америки-2019.

    Перед заключительным игровым днем данной стадии команда Лионеля Скалони расположилась на четвертом месте в своем квартете.

    Если в третьем туре аргентинцы не обыграют Катар, то вылетят из турнира.

    В том случае, если Аргентина победит катарцев, но немотивированная Колумбия проиграет Парагваю, Месси и компания займут третью строчку. Две из трех команд, финишировавших третьими, выйдут в плей-офф. Они будут определяться по дополнительным показателям (1. Набранные очки; 2. Разница мячей; 3. Количество забитых голов; 4. Жеребьевка).

    Аргентина шумно готовилась к Копа Америка, но проиграла уже в первом матче. Впервые за 40 лет

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +208

      Ашет Арбузян 12 минут назад

      ну Катару накидает Месся и его персофаны вновь о Величии начнут кудахтать

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