Сборная Аргентины вылетит из Кубка Америки, если не обыграет Катар

Аргентина сыграла вничью с Парагваем в матче второго тура группового этапа Кубка Америки-2019.

Перед заключительным игровым днем данной стадии команда Лионеля Скалони расположилась на четвертом месте в своем квартете.

Если в третьем туре аргентинцы не обыграют Катар, то вылетят из турнира.

В том случае, если Аргентина победит катарцев, но немотивированная Колумбия проиграет Парагваю, Месси и компания займут третью строчку. Две из трех команд, финишировавших третьими, выйдут в плей-офф. Они будут определяться по дополнительным показателям (1. Набранные очки; 2. Разница мячей; 3. Количество забитых голов; 4. Жеребьевка).

Аргентина шумно готовилась к Копа Америка, но проиграла уже в первом матче. Впервые за 40 лет