Diario Sport: «Барселона» в ближайшие 2 недели намерена продать игроков на 65 миллионов

Несколько футболистов могут покинуть «Барселону» до конца июня.

По информации Diario Sport, в ближайшие две недели каталонцы намерены продать игроков на сумму 65 миллионов евро, чтобы сбалансировать финансы за сезон-2018/19.

«Барселона» хочет расстаться с вратарями Яспером Силлессеном и Адрианом Ортолой, защитниками Серхи Паленсией, Марком Кукурельей («Бетис» уже договорился о его выкупе у каталонцев за 2 миллиона евро) и полузащитниками Денисом Суаресом, Андре Гомешем и Рафиньей.

Ране сообщалось, что «Барселона» в июле купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна за 120 миллионов евро.

В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»