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    Diario Sport: «Барселона» в ближайшие 2 недели намерена продать игроков на 65 миллионов

    Несколько футболистов могут покинуть «Барселону» до конца июня.

    По информации Diario Sport, в ближайшие две недели каталонцы намерены продать игроков на сумму 65 миллионов евро, чтобы сбалансировать финансы за сезон-2018/19.

    «Барселона» хочет расстаться с вратарями Яспером Силлессеном и Адрианом Ортолой, защитниками Серхи Паленсией, Марком Кукурельей («Бетис» уже договорился о его выкупе у каталонцев за 2 миллиона евро) и полузащитниками Денисом Суаресом, Андре Гомешем и Рафиньей.

    Ране сообщалось, что «Барселона» в июле купит нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна за 120 миллионов евро.

    В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»

    Источник: Diario Sport

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2780

      BarStep 8 минут назад

      Можно в Зенит, с оптовой скидкой в 30%, тем более там Медведев что-то говорил о тесных взаимоотношениях с Барсой..

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