Хамес: «Мы сотворили историю. После стольких лет обыграли Аргентину»

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес подвел итог победе над Аргентиной (2:0) в матче первого тура групповой стадии Кубка Америки.

«Мы сотворили историю. После стольких лет мы снова обыграли Аргентину.

Мы потратили много сил и, к счастью, достигли цели. Это был отличный день, поздравляю партнеров.

Но не стоит забывать о предстоящих матчах», — сказал 27-летний игрок.

В группе B также участвуют команды Парагвая и Катара. Их встреча состоится сегодня, 16-го июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

5-го июня Хамес покинул «Баварию» после двух лет аренды. Согласно Corriere dello Sport, хавбек не входит в планы «Реала», с которым он связан контрактом сроком до июня 2021 года.

По информации радиостанции CRC, мадридский клуб согласовал условия аренды Хамеса с «Наполи», но еще не договорился о финансовой составляющей.

«Мы сотворили историю. После стольких лет мы снова победили Аргентину. И это очень важное достижение. Мы приложили большие усилия, бежали вперeд, и, к счастью, сумели достичь своей цели. Это был отличный день, я хотел бы поздравить своих товарищей по команде. Однако не стоит забывать о предстоящих матчах», — приводит слова Хамеса El Espectador. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3782187-hames—-o-pobede-v-matche-so-sbornoj-argentiny-kolumbija-sotvorila-istoriju.html