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    Хамес: «Мы сотворили историю. После стольких лет обыграли Аргентину»

    Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес подвел итог победе над Аргентиной (2:0) в матче первого тура групповой стадии Кубка Америки.

    «Мы сотворили историю. После стольких лет мы снова обыграли Аргентину.

    Мы потратили много сил и, к счастью, достигли цели. Это был отличный день, поздравляю партнеров.

    Но не стоит забывать о предстоящих матчах», — сказал 27-летний игрок.

    В группе B также участвуют команды Парагвая и Катара. Их встреча состоится сегодня, 16-го июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    • 5-го июня Хамес покинул «Баварию» после двух лет аренды. Согласно Corriere dello Sport, хавбек не входит в планы «Реала», с которым он связан контрактом сроком до июня 2021 года.
    • По информации радиостанции CRC, мадридский клуб согласовал условия аренды Хамеса с «Наполи», но еще не договорился о финансовой составляющей.
    «Мы сотворили историю. После стольких лет мы снова победили Аргентину. И это очень важное достижение. Мы приложили большие усилия, бежали вперeд, и, к счастью, сумели достичь своей цели. Это был отличный день, я хотел бы поздравить своих товарищей по команде. Однако не стоит забывать о предстоящих матчах», — приводит слова Хамеса El Espectador. 

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3782187-hames—-o-pobede-v-matche-so-sbornoj-argentiny-kolumbija-sotvorila-istoriju.html

    Источник: El Espectador

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6878

      alex1951 24 минуты назад

      Колумбарии молодцы.....
      А вот почему Месси,как только за сборную,так сразу косяки.Феномен...

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