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    «Наполи» и «Реал» согласовали аренду Хамеса, но не могут договориться о сумме выкупа 

    «Наполи» и «Реал» продолжают переговоры по трансфере полузащитника Хамеса Родригеса. Football Italia сообщает со ссылкой на неаполитанское радио CRC, что клубы уже согласовали аренду игрока за 10 миллионов евро.

    Сейчас стороны обсуждают сумму выкупа футболиста. «Наполи» готов заплатить 30 миллионов, «Реал» настаивает на 40 миллионах.

    • Хамес провел два последних сезона в аренде в «Баварии». Права на футболиста принадлежат «Реалу».
    • В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 20 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре голевых передачи.
    • Сейчас Хамес находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки.

    Источник: Football Italia

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