«Наполи» и «Реал» согласовали аренду Хамеса, но не могут договориться о сумме выкупа 

«Наполи» и «Реал» продолжают переговоры по трансфере полузащитника Хамеса Родригеса. Football Italia сообщает со ссылкой на неаполитанское радио CRC, что клубы уже согласовали аренду игрока за 10 миллионов евро.

Сейчас стороны обсуждают сумму выкупа футболиста. «Наполи» готов заплатить 30 миллионов, «Реал» настаивает на 40 миллионах.