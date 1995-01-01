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    Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

    Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге ФИФА.

    У российской национальной команды 1436 очков. Мы находимся на одной позиции с Австралией:

    Топ-10 рейтинга ФИФА:
    1 (1). Бельгия (1746 очков);
    2 (2). Франция (1734);
    3 (3). Бразилия (1681);
    4 (4). Англия (1652);
    5 (7). Португалия (1631);
    6 (5). Хорватия (1625);
    7 (9). Испания (1617);
    8 (6). Уругвай (1615);
    9 (8). Швейцария (1605);
    10. Дания (1605);

    43 (46). Россия (1436).

    С полной таблицей можно ознакомиться по ссылке.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1360

      Snek 13 минут назад

      Всё потому что Шотландия Казахстану проиграла :)
      Помнится в начале нулевых мы "рухнули на 30-е место", я думал какое же дно.... Но сегодня усы постучали со дна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +377

      Boeung777 27 минут назад

      Странные и необ₽яснимые принципы рейтинга ФИФА. Что-то логики мало.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Звезда запаса 35 минут назад

      Эго усатого увеличилось.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2701

      владимир миронов 41 минуту назад

      Нам бы еще Гиблартар и Фареры обыграть для улучшения рейтинга....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5147

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Вот что "9:0" животворящие делают !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      Дима Цэ 1 час назад

      Иран - 20-й
      Тунис - 25-й

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +190

      99-й > Дима Цэ 52 минуты назад

      39-я коста-рика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Еще крановщика ладного найти и тогда точно попрет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      Дима Цэ > Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Есть такой крановщик)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      Derzkiy1 1 час назад

      За какие заслуги ? Последнее и предпоследнее место победили ?

      0
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      Рейтинг: +6425

      KLIM777 > Derzkiy1 1 час назад

      Видимо Сирия проиграла несколько матчей.

      2
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      Рейтинг: +277

      38 попугаев > Derzkiy1 1 час назад

      Потому что мы не участвовали в отборе на ЧМ-2018 и из-за этого очень сильно просели в рейтинге.И теперь любые успехи будут нас поднимать в таблице.
      Мы сейчас находимся ниже своего уровня, даже если скептически относиться к нашей сборной.

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