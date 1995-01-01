Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге ФИФА.

У российской национальной команды 1436 очков. Мы находимся на одной позиции с Австралией:

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1 (1). Бельгия (1746 очков);

2 (2). Франция (1734);

3 (3). Бразилия (1681);

4 (4). Англия (1652);

5 (7). Португалия (1631);

6 (5). Хорватия (1625);

7 (9). Испания (1617);

8 (6). Уругвай (1615);

9 (8). Швейцария (1605);

10. Дания (1605);

43 (46). Россия (1436).

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