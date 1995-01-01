Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Всё потому что Шотландия Казахстану проиграла :)
Помнится в начале нулевых мы "рухнули на 30-е место", я думал какое же дно.... Но сегодня усы постучали со дна.
Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге ФИФА.
У российской национальной команды 1436 очков. Мы находимся на одной позиции с Австралией:
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1 (1). Бельгия (1746 очков);
2 (2). Франция (1734);
3 (3). Бразилия (1681);
4 (4). Англия (1652);
5 (7). Португалия (1631);
6 (5). Хорватия (1625);
7 (9). Испания (1617);
8 (6). Уругвай (1615);
9 (8). Швейцария (1605);
10. Дания (1605);
43 (46). Россия (1436).
С полной таблицей можно ознакомиться по ссылке.