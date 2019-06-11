Отбор Евро-2020. Бельгия обыграла Шотландию, Германия забила восемь голов Эстонии и другие результаты

Бельгия обыграла Шотландию в матче квалификации Евро-2020 со счетом 3:0. Бельгийцы с 12 очками занимают первое место в группе I, Шотландия с шестью очками идет четвертой.

Германия разгромила Эстонию в матче группы С со счетом 8:0. Немецкая сборная с 9 очками занимает второе место в группе С, Эстония без набранных очков идет последней.

Результаты других матчей:

Отбор Евро-2020. Группа С. 4-й тур

Германия – Эстония – 8:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Ройс, 10; 2:0 – Гнарби, 17; 3:0 – Горетцка, 20; 4:0 – Гюндоган (с пенальти), 25; 5:0 – Ройс, 37; 6:0 – Гнарби, 62; 7:0 – Вернер, 79; 8:0 – Сане, 88.

Группа Н. 4-й тур

Исландия – Турция – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 21; 2:0 – Сигурдссон, 32; 2:1 – Токоз, 33.

Андорра – Франция – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 11; 0:2 – Бен Йеддер, 30; 0:3 – Товен, 45+1; 0:4 – Зума, 60.

Группа I. 4-й тур

Бельгия – Шотландия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 45+1; 2:0 – Лукаку, 57; 3:0 – Де Брюйне, 90+2.

Казахстан – Сан-Марино – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Куат, 45+1; 2:0 – Федин, 62; 3:0 – Суюмбаев, 65; 4:0 – Исламхан, 79.

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