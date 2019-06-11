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    Отбор Евро-2020. Бельгия обыграла Шотландию, Германия забила восемь голов Эстонии и другие результаты

    Бельгия обыграла Шотландию в матче квалификации Евро-2020 со счетом 3:0. Бельгийцы с 12 очками занимают первое место в группе I, Шотландия с шестью очками идет четвертой.

    Германия разгромила Эстонию в матче группы С со счетом 8:0. Немецкая сборная с 9 очками занимает второе место в группе С, Эстония без набранных очков идет последней.

    Результаты других матчей:

    Отбор Евро-2020. Группа С. 4-й тур

    Германия – Эстония – 8:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 10; 2:0 – Гнарби, 17; 3:0 – Горетцка, 20; 4:0 – Гюндоган (с пенальти), 25; 5:0 – Ройс, 37; 6:0 – Гнарби, 62; 7:0 – Вернер, 79; 8:0 – Сане, 88.

    Группа Н. 4-й тур

    Исландия – Турция – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 21; 2:0 – Сигурдссон, 32; 2:1 – Токоз, 33.

    Андорра – Франция – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 11; 0:2 – Бен Йеддер, 30; 0:3 – Товен, 45+1; 0:4 – Зума, 60.

    Группа I. 4-й тур

    Бельгия – Шотландия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 45+1; 2:0 – Лукаку, 57; 3:0 – Де Брюйне, 90+2.

    Казахстан – Сан-Марино – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Куат, 45+1; 2:0 – Федин, 62; 3:0 – Суюмбаев, 65; 4:0 – Исламхан, 79.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    11.06.2019 23:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6873

      alex1951 1 час назад

      Эстония ликует! 0-8...это вам не 0-9 Рос-СаняМарина)))))
      ...******.....это про наше начальство..

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      Рейтинг: +192

      ДЖУZ 1 час назад

      Просто надо было грекам хотя сыграть вничью, я брал около 300 тыс., а если бы выиграли, я поднимал 530 тыс, ну армяне ложанули

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